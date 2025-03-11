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    前白宮國安官員葛林訪台：盟邦應共同防範威權擴張

    外交部長林佳龍昨10日上午接見「澳洲雪梨大學美國研究中心」執行長暨前美國白宮國安會亞洲資深主任葛林。（外交部提供）

    外交部長林佳龍昨10日上午接見「澳洲雪梨大學美國研究中心」執行長暨前美國白宮國安會亞洲資深主任葛林。（外交部提供）

    2025/03/11 11:02

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（10）日接見「澳洲雪梨大學美國研究中心」（USSC）執行長暨前美國白宮國安會亞洲資深主任葛林（Michael Green）一行。葛林表示，對我國的「總合外交」理念深表贊同，包含台灣在內的盟邦日益重要，應該加強合作，共同防範威權主義的擴張。

    林佳龍表示，台灣是國際上的良善力量，除積極提升自身韌性外，也樂願在「總合外交」策略下與理念相近國家合作協助他國發展。

    林佳龍也說，澳洲作為四方安全對話（Quad）及澳英美三方安全伙伴（AUKUS）的重要成員，對於促進印太地區的安全與繁榮扮演關鍵角色，面對中國企圖擴張勢力至第二島鏈與南太平洋，台灣期待透過全球繁榮夥伴對話（GCTF）等平台，加強與澳洲在安全領域的交流，共同推動印太區域的和平與穩定。

    此外，林佳龍指出，澳洲在太平洋島國間扮演著領導者的角色，對於台灣穩固友邦非常重要，並強調，期待台灣在「總合外交」的理念下，強化與澳洲在第三國的能源、交通及教育等領域的合作，並共同促進南太平洋島國的和平與繁榮。

    對於今年擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國的澳洲，林佳龍也期待各國可以公平客觀審理台灣的入會申請，並希望澳洲能像日本和加拿大一樣，公開表達支持台灣加入 CPTPP，使台灣能為全球經濟繁榮作出貢獻。

    葛林則對我國「總合外交」理念深表贊同，並稱USSC雖是美國研究中心，但包含台灣在內的盟邦日益重要，應該加強合作，共同防範威權主義的擴張。

    外交部指出，雙方就區域安全、對美關係展望、印太地區盟友互動，以及於太平洋與東南亞地區的合作等議題深入交換意見；會後由外交部次長陳立國代表款宴訪團，並續就地緣政治挑戰、台澳經貿合作及促請澳洲支持我國加入CPTPP等案廣泛討論。此外，訪團在台期間也將晉見蕭美琴副總統，並與相關部會與智庫就我國政經發展、台海局勢、地緣政治等議題深入討論。

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