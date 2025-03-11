美台國防工業合作首重無人機 顧立雄曝美國相當積極

國防部長顧立雄。（記者劉信德攝）

2025/03/11 11:02

〔記者方瑋立／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受本報專訪時表示，美台在軍民兩用領域，在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，未來有在地合作生產可能。對此，國防部長顧立雄今（11日）表示，美國確實相當積極，特別就共同建構無人機非紅供應鏈上，已有一定成果，未來民間、中科院都將很快地傳出捷報。

針對谷立言再倡美台軍民兩用產業合作，顧立雄今赴立院備詢前受訪表示，「美國確實相當的積極」，特別就無人機部分給予台灣的協助，一起爲建構非紅供應鏈努力。

請繼續往下閱讀...

顧立雄指出，美國商務部去年9月曾帶團訪台，現在已經有一定成果，民間或中科院也好，皆就相關技術展開合作、研發，很快地會獲得好的結果，主要目的在於取自各國的優勢，以排除現今中國在這個無人機領域的大部分佔比。

顧立雄說，尤其在關鍵零組件上，「好像一打開來都沒辦法排除中國製」，所以現在一定要打造一個安全的非紅供應鏈，也需靠各國一起努力。現在美國及其他各國公司無人機發展日新月異，很快就會獲得不錯成果，最重要的是台灣需要有無人機自主生產的能量，能夠因應任何緊急狀況，對整體防衛作戰很有幫助。

至於媒體詢問民雄無人機園區是否不可或缺？顧立雄說，該園區最主要的重點是研發和驗證，製造廠房不一定都要在那個地方，各方有相關技術互相競試，建構良好生態系統，是很好的作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法