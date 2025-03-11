名醫劉漢鼎挺罷藍委 前東大副校長揭他視癌患如親故事

台東基督教醫院醫師劉漢鼎在台東醫界率先發聲挺罷藍委，也是10多年前台東癌症在地治療的先鋒。（記者黃明堂攝）

2025/03/11 11:34

〔記者黃明堂／台東報導〕台東基督教醫院血液暨腫瘤內科主任劉漢鼎挺身擔任罷免立委黃建賓的「挫賓行動」志工，一句「若再只顧著在醫院工作、袖手旁觀，就是虧欠上帝」，激勵不少人。曾任台東大學副校長的曾世杰追憶已逝癌妻，也披露劉漢鼎遠赴台東照顧癌症病患的故事。

台東腫瘤醫療落後，以往病患常需遠到外縣市治療，十多年前，劉漢鼎從台北到台東基督教醫院帶領癌療團隊，埋頭於醫療專業，一般人也對他陌生。但因看不慣藍藍委受共產黨操弄，踐踏台灣尊嚴，挺身罷免藍委黃建賓，並在行動總部當志工，協助民眾填寫連署書。

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剛從台東大學教授退休的曾世杰曾任副校長，看到劉漢鼎為大罷免挺身而出，心裡除了有來自上帝的愛之外，還存有公義，讓他對劉更是肅然起敬了，同時回憶認識劉漢鼎，是有段曲折、心酸的回憶。

曾世杰在臉書寫出了劉漢鼎到台東服務的緣由。2012年1月，曾世杰妻子簡淑真教授罹癌，在和信醫院開刀，台北、台東奔波，親身經歷台東鄉親遭遇的困難，於是透過教會呼召，他問會友：「弟兄姊妹裡有沒有醫護人員可以委身，到台東去服務癌症患者？」

後來到台東的3位天使，除了和信的護理長曾雅欣、謝佩玲，另一位就是大醫學中心血液腫瘤專長的主治醫師劉漢鼎。

2012年9月起，和信治癌中心醫院與台東基督教醫院攜手合作，提供台東癌症病人更連貫、完整、便利的照護服務。劉漢鼎帶著全家搬來台東，開始在東基看診。從此，台東的癌症病友可以在台東得到癌症專科醫師的診斷照顧，最需要高端設備及人力的檢查和治療在和信做，化療和其他的身心照顧就在台東，病友在最熟悉的地方接受治療，省去多少的舟車勞頓。

曾世杰說，劉漢鼎這個團隊做的，不只是身體的照顧。有一位蘭嶼的小女生罹癌，家人帶著她在台東治療，最後還是不敵病魔，即將離世，小女生想回蘭嶼，媽媽不肯放棄治療。後來，劉醫師說服家人說，「我陪孩子回去」。他們協調了直升機，劉漢鼎陪孩子回去她心心念念的蘭嶼，幾天之後，孩子悄然而逝。

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