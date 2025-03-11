柯承發告別式政壇大咖齊聚 翁達瑞：凸顯政壇道德淪落

柯文哲父親柯承發告別式10日在新竹市立殯儀館舉行，立法院長韓國瑜（左起）、前總統馬英九與陳水扁出席弔唁、比肩而坐。（圖擷取自台灣民眾黨臉書）

2025/03/11 11:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羈押在台北看守所的民眾黨前主席柯文哲昨日（10日）回新竹參加父親柯承發的告別式，僅參加家祭，未參加公祭，奔喪過程也未上戒具。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，這場葬禮就是一面照妖鏡，出席告別式的賓客背景複雜，凸顯台灣政壇的逆選擇，「來者不善，善者不來」，「我再講白一點，來參加的不是正派的政治人物；正派的政治人物不會來參加」。

翁達瑞在臉書PO文表示，在威權時期，台灣政壇道德淪落。台灣民主化後，終於出現一股提升的力量，直到柯文哲步入政壇。昨天柯文哲的父親出殯，出席告別式的賓客背景複雜，足證台灣政壇再度道德淪落，附圖這張照片來自柯文哲父親的告別式，有陳水扁與馬英九兩位卸任總統，旁邊是現任的立法院長韓國瑜。在他們後方則是身負重刑的高虹安。

請繼續往下閱讀...

翁達瑞指出，為何我說這張照片證明台灣政壇道德淪喪呢？柯文哲原是台大醫生，因為擔任阿扁醫療團隊的召集人而崛起政壇。當時陳水扁在獄中服刑，柯文哲領導的醫療團隊呼籲讓陳水扁保外就醫，陳水扁因涉及多起貪瀆案被判刑，還把來路不明的資金洗到國外，負責洗錢的人就是自己的兒子。陳致中曾因洗錢與偽證入獄服刑，永遠不得參政。

翁達瑞續指，把陳水扁打入黑牢的就是坐在旁邊的馬英九。卸任後的馬英九也是官司纏身，若無他人代罪早就被判刑。馬英九的官司未了，入獄服刑的機會仍在，馬英九身邊的韓國瑜原是民代，因出身不佳而被國民黨打壓，曾經多年無業，還因車禍過失殺人被判刑。未料韓國瑜鹹魚翻身，如今貴為國會議長，可以和卸任總統平起平坐，這三人背後的高虹安只是投機的年輕女性，仗著上司提拔取得美國博士，之後出任民眾黨的不分區立委，接著又當選新竹市長。高虹安因詐領助理費與誣告兩罪被判刑在案。

翁達瑞分析，雖然這是柯承發老先生的葬禮，但真正的主角則是仍被收押禁見的柯文哲。在台北市長任內，柯文哲涉及多起貪瀆案，競選總統的政治獻金申報不實。如無意外，柯文哲會在獄中安享晚年，除了這幾位大咖，這場告別式的賓客還有其他各種前科犯，也有尚在偵查的嫌疑犯。至於有言行爭議的政治人物更是比比皆是。

翁達瑞質疑，台灣政壇難道沒有正派人士嗎？為何這場葬禮的主角與賓客盡是為非作歹、違法亂紀的政壇人物呢？台灣政壇當然有許多正派人物。除非與柯承發老先生有私交，這些正派的政治人物不會蹭這場葬禮，也不用透過柯文哲尋求曝光的機會，這場葬禮就是一面照妖鏡，凸顯台灣政壇的逆選擇：來者不善，善者不來。再講白一點，來參加的不是正派的政治人物；正派的政治人物不會來參加。

翁達瑞直言，如果台灣政壇道德高舉，柯承發老先生的葬禮賓客必然寥寥無幾。然而這場葬禮冠蓋雲集、賓客雜沓、車水馬龍。盛大的場面正好凸顯台灣政壇道德淪落，柯文哲不除，台灣政壇的道德無以提升！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法