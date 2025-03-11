趙少康「魏哲家是不是該抓起來？」網諷先抓賣台立委

趙少康質疑台積電赴美投資涉外患罪。（資料照）

2025/03/11 12:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對台積電擴大對美投資案，中國廣播公司前董事長趙少康昨晚提出質疑，稱台積電「將高階核心技術、研發中心移轉美國」，如果事先未獲政府同意，「魏哲家是不是應該抓起來？」不料，卻招致大批網友嘲諷：「侵占中廣都沒抓了」，「那不是應該先把郭台銘抓起來？」，「先抓賣台立委吧」。

趙少康在臉書發文說，台積電向來被當作「護國神山」，重要性不言可諭，政府卻雲淡風輕地就把它送掉。「經濟部投審會說沒有接到申請，經濟部長說事前政府不知道，但事後也不處理；企業負責人跑到國外去跟外國領袖開記者會宣佈移轉巨大的國家外匯和技術資產，回來後總統還親自陪他開記者會背書，視法律、程序、國家安全如無物，到底誰要負責？勾結外國、倒賣國家資產有沒有觸犯外患罪？如果有，魏哲家是不是應該要被追訴？賴總統呢？」

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該文引起網友留言：「要不然你去跟川普談？」「好奇想問，如果今天這局面，川普旁邊站的不是TSMC是韓國三星或其他……那藍白的輿論是……」

另有網友表示，「那當初開放紫光來買台積電的人呢？」「看來老共大哥給的壓力很大」，「這個時候承認台灣是國家了」，「勾結外國？那這樣藍營都要被抓光了」，「當台灣是共產黨喔？」「先把傅崐萁抓起來如何？」

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