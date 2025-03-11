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    立院今起處理覆議案 卓榮泰：期待立委們理性審視

    行政院長卓榮泰針對總預算覆議案說明。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰針對總預算覆議案說明。（記者劉信德攝）

    2025/03/11 10:15

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今日起處理總預算、財劃法修法覆議案，行政院長卓榮泰在答詢民進黨團幹事長吳思瑤質詢時表示，誠心誠意的期待各位立委先進，能夠用更理性的態度，真正來審視整個中央政府總預算裡面任何有不合理的地方，誠心接受刪減，提出的各項理由，但是也應該聽聽各部會，包括總統府及其他各院，編列預算當時的想法，跟未來執行的計畫。

    吳思瑤質詢時表示，在野不應懲罰優等生，懲罰勇於任事的行政團隊，不能以預算是史上最高，來合理化刪預算。對此，卓榮泰表示，因為國家、國人的辛勤努力，稅收增加，才有這麼多的努力，今年歲入歲出還有209億元的歲計賸餘，沒有全部用支出編掉，代表是衡量國家財政，合理的來規劃。

    卓榮泰表示，誠心誠意的期待各位立委先進，能夠用更理性的態度，真正來審視整個中央政府總預算裡面任何有不合理的地方，誠心接受刪減，提出的各項理由，但是也應該聽聽各部會，包括總統府及其他各院，編列預算當時的想法，跟未來執行的計畫，只要把國家計畫放到忠於國家，認真執行的機關跟人，預算不該出問題，我們就是這樣對自己負責，對歷史負責，對人民負責。

    吳思瑤詢問，是否對未來的解凍感到悲觀？卓榮泰表示，這樣的解凍程序我們覺得很難達到，但是如果有必要我們也會準備好，現在準備的還是盡快把覆議案通過，重新來審視。

    吳思瑤再問，後續下一關，行政院是否有啟動釋憲的準備？卓榮泰表示，剛才報告時，發現很多在野黨立委坐在位子上，也都有頻頻點頭，「我期待這個點頭，代表他們對自己在這裡行使職務上的態度」，希望在明日投票時，能夠真的有立委能支持中央政府總預算的覆議，不是全本照本通過，而是重新審視。

    卓榮泰說，合理的刪減還是有的，但就算沒有如此，依照憲法合法合憲的程序，都是行政院的義務，因為行政院是唯一有提起覆議的權利機關，我們也會有其他的憲政救濟。

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