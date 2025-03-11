為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    翁曉玲拒簽未持有中國身分證 王定宇：絕大多數公職都樂於配合簽署

    立委王定宇。（資料照）

    立委王定宇。（資料照）

    2025/03/11 10:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕銓敘部日前發函各機關，要求公務員「具結」未持有中國身分證、居住證，否則自負法律責任，曾任清大副教授的國民黨立委翁曉玲表態「拒簽」。對此民進黨立委王定宇表示，公職本來就不應具備雙重國籍，這是對國家和納稅人最起碼的忠誠義務。目前堅持反對的是中國國民黨政黨代表翁曉玲們。

    政府清查軍公教人員有無持有中國身分證、定居證、居住證及護照，嘉義大學歷史系教授吳昆財近日開第一槍，痛批只看到一紙霸凌老師的公文，因此拒絕簽署，而曾在清華大學任教的翁曉玲也聲援拒簽。

    王定宇在臉書PO文表示，擔任我們國家的公職，本來就不應具備雙重國籍，何況是具備全世界唯一軍事威脅台灣的中國國籍，這是對國家和納稅人最起碼的忠誠義務，目前絕大多數擔任公職或國營事業的人員都樂於配合簽署具結。

    王定宇指出，他日前在threads發起的線上投票，共有3416位朋友投票，46%贊成，53%比贊成更進一步，希望能擴及民選公職，總共有99%的朋友贊成，當然這可能是同溫層效應，但是這個要求也是一般人民的基本共識喔！目前堅持反對的是中國國民黨政黨代表翁曉玲們。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播