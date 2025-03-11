翁曉玲拒簽未持有中國身分證 王定宇：絕大多數公職都樂於配合簽署

立委王定宇。（資料照）

2025/03/11 10:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕銓敘部日前發函各機關，要求公務員「具結」未持有中國身分證、居住證，否則自負法律責任，曾任清大副教授的國民黨立委翁曉玲表態「拒簽」。對此民進黨立委王定宇表示，公職本來就不應具備雙重國籍，這是對國家和納稅人最起碼的忠誠義務。目前堅持反對的是中國國民黨政黨代表翁曉玲們。

政府清查軍公教人員有無持有中國身分證、定居證、居住證及護照，嘉義大學歷史系教授吳昆財近日開第一槍，痛批只看到一紙霸凌老師的公文，因此拒絕簽署，而曾在清華大學任教的翁曉玲也聲援拒簽。

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王定宇在臉書PO文表示，擔任我們國家的公職，本來就不應具備雙重國籍，何況是具備全世界唯一軍事威脅台灣的中國國籍，這是對國家和納稅人最起碼的忠誠義務，目前絕大多數擔任公職或國營事業的人員都樂於配合簽署具結。

王定宇指出，他日前在threads發起的線上投票，共有3416位朋友投票，46%贊成，53%比贊成更進一步，希望能擴及民選公職，總共有99%的朋友贊成，當然這可能是同溫層效應，但是這個要求也是一般人民的基本共識喔！目前堅持反對的是中國國民黨政黨代表翁曉玲們。

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