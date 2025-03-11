中國藉證件將台灣「內國化」 陸委會：無法允許軍公教配合統戰

陸委會指出，居住證是中共混淆兩岸人民身分的灰色作戰，現職軍公教人員不可以配合。（圖取自陸委會臉書）

2025/03/11 10:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府擴大清查軍公教人員有無持有中國身分證、居住證，卻遭遇國民黨立委翁曉玲等人公開抵制。陸委會今（11）日發文強調，中共藉居住證制度，企圖將台灣「內國化」並否定中華民國主權，營造對台行使管轄權假象，這是惡劣的統戰作為，「政府無法允許我國現職軍公教人員違背當前兩岸政策，並配合中共統戰作為」。

陸委會表示，「兩岸條例」明定，國人取得中國身分，就失去任公職資格。政府為應對中共「融台措施」，加上已發現公務體系中，確實有人領有中共身分證，所以政府必須就現職軍公教人員中，是否有在中國設籍、領用身分證、定居證及護照等情形，進行清查。

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陸委會指出，如向中共申領相關身分證件，都須向中華人民共和國宣誓效忠。我國軍公教人員經國家任用，對國家有忠誠義務，如曾向中共申領相關身份證件，有違「公務員任用法」的忠誠義務。政府所有機關及學校都有權責依法行政，確認現職人員任用資格，而現職人員任職期間的每一天，亦有責任與義務確保自己符合法律規定。

陸委會提及，兩岸條例修正增訂「兩岸單一戶籍」規定以來，過去政府從未就晉用人員是否符合法規進行清查，現在是依法行政，也是亡羊補牢。

中國居住證部分，陸委會強調，中共製發的「居住證」，是將我國民眾視為中華人民共和國公民，其外觀各項設計與身分證幾乎一致。中共藉居住證制度，企圖將台灣「內國化」並否定中華民國主權，營造對台行使管轄權假象，這是惡劣的統戰作為。政府無法允許我國現職軍公教人員違背當前兩岸政策，並配合中共統戰作為。

陸委會指出，申請中共居住證時，必須具備在中國落戶城市有「合法穩定住所」、「合法穩定就業」或「參加城鎮社會保險」等不同條件。現職軍公教人員如有中共居住證，當然必須對所屬機關說明，為何能長期在中國居住，而有「穩定住所」、「穩定就業」等情形。

陸委會進一步說明，現職軍公教人員，如確實領用中共居住證，顯然該機關、學校或個人在人事差勤、赴中管理等環節出現重大疑義。政府基於國家安全及內部人事管理權限，要求清查，避免漏洞，完全合法合規，更不需要法律授權。

陸委會表示，政府捍衛國家主權，面對中共正以更積極的行動破壞兩岸現狀，以及雙方法律規定，當然要有所因應。中共不可能配合台灣政府，提供申領人資料；也只有當事人知道自己是否違反法律規定或政策要求，去申領中共相關身分證件。政府以「具結」方式進行「宣導」、「清查」是讓全體軍公教人員自我表明、彰顯對國家的忠誠義務；由當事人自行「具結」，是經權衡評估，對所有機關及學校行政成本最低，更是對當事人影響最小的確認方式。

陸委會指出，政府宣導及清查工作推動迄今，在政府機關內部與社會民意，都獲得極大的支持與肯定。該會最新民調顯示，全國有7成以上民眾支持政府清查與宣導工作，而絕大多數現職人員亦高度配合，藉此具體行動證明合法、合規，不僅展現值得全體國民的信賴，也顯示全體軍公教人員行使公權力，都恪遵法令，積極考量國家利益、配合國家政策。

陸委會指出，軍公教人員對國家有忠誠義務，國人如向中共申領身分證、定居證或領用護照，須向中華人民共和國宣誓效忠，已違背我國法律要求的忠誠義務。（圖取自陸委會臉書）

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