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    喊話朱立倫、黃國昌總預算案懸崖勒馬 林右昌：國安比藍白面子重要

    民進黨秘書長林右昌。（資料照）

    民進黨秘書長林右昌。（資料照）

    2025/03/11 10:02

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院今天起將處理中央政府總預算、財劃法修法覆議案，民進黨秘書長林右昌喊話說，明知機會渺茫，民進黨還是期盼藍白兩黨能同意覆議案，讓總預算有重新修正的機會，並喊話國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌懸崖勒馬，國家安全、社會發展與人民幸福，比藍白政黨的面子要重要得多。

    林右昌表示，一個國家的經濟規模越大越進步，當然就會需要更多的預算來維持進步的現況並繼續發展。就像越大的車子，就會需要越多燃料來維持前進方向與速度，如果要加速，就要把油門用力踩下去，當然就需要更多的油料！總預算就是國家進步所需要的油料，藍白把總預算亂砍，國家未來怎麼跑得快？

    林右昌指出，年前總預算案在藍白聯手之下，無所不刪、無所不凍，而且刪到最後，還出現預算刪過頭或凍刪數根本算不出來的荒謬狀況。未來部會預算解凍還需經過立法院院會通過，時間一拖就拖到下半年去了，預算根本難以及時執行，影響今年的預算執行率，跟刪掉的效果也差不多了，嚴重阻礙了國家進步的動能。

    林右昌說，行政院長卓榮泰今天要在立法院進行行政院總預算覆議案的報告，明知機會渺茫，但民進黨還是期盼藍白兩黨能同意覆議案，讓總預算能有重新修正的機會，國家安全、社會發展與人民幸福，比藍白政黨的面子要重要得多！希望朱立倫主席與黃國昌主席，最後能懸崖勒馬！天佑台灣！

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