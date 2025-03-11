考慮美國核能？卓榮泰：有新的技術 台灣當然願意跟世界合作

行政院長卓榮泰。（記者劉信德攝）

2025/03/11 09:54

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言關切台灣供電狀況，提議美國可以做為台灣可靠的能源來源，包括核能。對於台灣是否會考慮美國核能？行政院長卓榮泰今天在立法院受訪表示，我們不排除在核能安全和社會有共識，以及核廢料處理不會有疑慮狀況下，這是對新核能採取的態度；如果當中有新的技術，台灣當然願意來跟世界合作。

卓榮泰表示，謝謝世界各國對台灣的重視，政府對台灣的產業有責任，台灣對全世界都有責任，因為我們是重要的產業鏈的供應國，而且我們有關鍵領先技術，這兩者都不容許我們在能源政策上發生任何的問題。目前我們正朝穩定供電、充裕供電的路上在走，如果當中有新的技術，我們當然願意來跟世界合作。

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卓榮泰表示，我國跟包括美國在內的民主同盟國家，我們都一直扮演著互相信賴、可靠的盟友，在經貿、各種文化與外交的交流上，我們都善盡我們的責任義務。

卓榮泰表示，台灣是一個能源需要靠外在力量進來的國家，包括我們的LNG也需要靠外在的能源來供應。但就能源而言，我們全力的在發展的也是多元的綠能，也把國內燃煤機組盡速轉成燃氣機組，用於降低碳排。

卓榮泰表示，我們新的想法和戰略，是以減碳為優先、淨零為目標。至於核能的問題，傳統的核能，因核管法規定，今年5月17日，核三廠的機組將進到除役的時間，我們會在法律規定底下進行必要的程序，「我知道立法院現在有在修法，但都還沒到最後的程度。」

卓榮泰表示，至於新的核能技術，我們期待和全世界各個先進技術的擁有者或是開發者，能夠保持更多機動性而且主動性的各種對話研究，甚至未來的合作。

卓榮泰說，我們不排除在核能安全和社會有共識底下，對於核廢料處理有盡到另一個不會讓後人有疑慮的狀況，對於新的核能，我們採取這樣的態度。

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