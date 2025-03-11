中生來台交流涉矮化馬英九「主動」說明 劉世芳：不要知法犯法

前總統馬英九昨「不請自來」親自陪馬英九基金會執行長蕭旭岑赴移民署說明中國學生來台交流涉矮化爭議，對此，內政部長劉世芳今（11）表示，兩岸條例從馬時代至今從未改變，當中華民國國民不要知法犯法，內政部的態度就是依規辦理。（資料照）

2025/03/11 10:25

〔記者方瑋立／台北報導〕前總統馬英九昨「不請自來」親自陪馬英九基金會執行長蕭旭岑赴移民署說明中國學生來台交流涉矮化爭議，對此，內政部長劉世芳今（11）表示，兩岸條例從馬時代至今從未改變，當中華民國國民不要知法犯法，內政部的態度就是依規辦理。

針對中國學生去年底受馬英九基金會邀請訪台交流，復旦大學女大生宋思瑤祝賀「中國台北」隊奪冠挨批，移民署日前發函請蕭旭岑10日到案說明，馬英九則「不請自來」、親自陪蕭前往，聯審會將於行政程序完備後，對馬英九基金會祭出行政處分，目前尚未決定處分內容。

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對此，劉世芳今天到立院院會備詢前接受媒體聯訪表示，馬前總統當過總統，兩岸人民關係條例及相關執法自馬時代、蔡時代至今從來未改變過，中華民國國民不要知法犯法，規定也都沒改過，移民署及內政部的態度就是按照規定辦理。

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