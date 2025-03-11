中國留學生散播抹黑影片 沈伯洋：為什麼中共要介入台灣民防與內政？

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/03/11 10:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天起將處理中央政府總預算、財劃法修法覆議案，民進黨立委沈伯洋表示，國民黨最近頗為低調，但今明2天就能看得很清楚到底國民黨怎麼想，而中國留學生群組被管理層要求散播「抹黑沈伯洋的影片」，這顯然這不是正常的政黨競爭，而是更大層級的對抗。

沈伯洋在臉書PO文表示， 總預算，不是「砍」，是「癱瘓」，這次總刪減金額是過去幾年平均的六倍，凍結金額更是九倍。有些機關的運作經費被砍到負數，根本無法運作；預算刪減的理由五花八門，完全不符合財政規劃的基本原則，這不是財政管理，而是惡意破壞政府運作。

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沈伯洋指出，而財劃法的影響，其實比現在的預算亂象嚴重許多，一旦財劃法通過後，影響會再翻倍。以國防為例，財劃法一過，國防直接癱瘓一半。所有基層建設、民生服務的經費，未來都會面臨同樣的衝擊，這不只是財政分配的問題，而是國家運作的根基直接消失。

沈伯洋續指，國民黨最近頗為低調，但明後天就能看得很清楚到底國民黨怎麼想。畢竟這些預算刪減案，是他們自己通過的，現在卻試圖淡化影響，昨日收到朋友回報，中國留學生群組被管理層要求散播「抹黑沈伯洋的影片」。過去幾週，針對台灣內部的輿論戰就夠密集了，現在連海外中國留學生都要上場了，真是辛苦。

沈伯洋直言，這樣的情況，值得台灣人警惕：為什麼台灣的民防、預算、罷免等，變成了中國要介入的戰場？顯然這不是正常的政黨競爭，而是更大層級的對抗。

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