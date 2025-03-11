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    首頁　>　政治

    陳水扁不行的、柯文哲都可以 張益贍：陳佩琪有臉喊司法不公？

    陳佩琪（中）在柯文哲離去後大喊「政治干預司法，司法迫害人權」。（資料照）

    陳佩琪（中）在柯文哲離去後大喊「政治干預司法，司法迫害人權」。（資料照）

    2025/03/11 08:19

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    看柯文哲奔喪幾件事 黃智賢：他的特權超越所有人

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲昨日（10日）離開北所，前往新竹參加父親柯承發的告別式，僅參加家祭並未參加公祭，而柯文哲奔喪過程中也未上戒具。當柯文哲離開告別式現場時，妻子陳佩琪大喊「政治干預司法，司法迫害人權」。不過對比前總統陳水扁及過往案例，各界人士認為柯文哲已備受禮遇；曾經擔任柯文哲幕僚的政治評論員張益贍昨晚在臉書質疑，「陳佩琪還有臉喊司法不公？」

    張益贍引述名嘴黃智賢對比陳水扁與柯文哲奔喪時的禮遇差異，張益贍強調，陳水扁不行的，柯文哲都可以；司法對前總統的待遇，不如總統落選人柯文哲，就更別說是一般人。隨後他也批評陳佩琪：「陳佩琪你這個『第三夫人』，還有臉喊司法不公？現在妳就只是大鬧公公告別式的惡媳婦而已。」

    許多網友也在貼文底下留言：「那柯家人是得便宜又賣乖。」、「法務部就按照一般人的待遇對待柯文哲就好了，為何要給禮遇？」、「落選人比前總統還要被禮遇。」、「阿扁在現場情何以堪......」、「司法就必需配合柯文哲？」

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