沈慶京收押後掌管威京集團財務 張志澄助行賄爽領百萬獎金

威京集團財務長張志澄。（資料照）

2025/03/11 07:18

相關新聞請見：

沈慶京辯政治獻金 210萬「前金」備忘錄曝光

〔記者陳彩玲／台北報導〕鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團前財務長張志澄、威京集團法務經理陳俊源，3人被查出受威京集團主席沈慶京指示，處理210萬元賄款，且在京華城取得不法容積獎勵後分別獲100至300萬元不等工作獎金。台北地檢署調查時，張志澄矢口否認犯行被起訴，而他是沈慶京的親信，去年七月受沈指示先準備其保釋金，且於沈收押後，負責掌管威京集團財務調度。

請繼續往下閱讀...

去年9月27日，檢廉發動搜索，約談多名威京集團員工，當時受指示當人頭捐款的威京集團財務部人員黃淑雯、洪秀鳳及沈慶京秘書劉芷安，均供稱是受張志澄告知，以個人名義捐贈30萬元至民眾黨，但張志澄被廉政署約談時卻辯稱沒有，或以不記得塘塞，否認要求集團內人員捐款，並稱自己會捐款是對台北市前市長柯文哲有好感。

不過，檢廉調查張志澄是威京集團高層人員，受沈慶京指示為集團辦理京華城土地陳情案的重要主導人之一，負責安排7名人員從威京集團領取每人30萬元現金捐款給民眾黨，而京華城取得不法容積獎勵後，沈認定張志澄、朱亞虎、陳俊源協助「有功」，在該年度表現均分別給予100萬、300萬、100萬工作獎金。另一方面，沈慶京被收押後，張志澄負責威京集團財務調度。

後來張志澄在偵查時改口證實，他受沈慶京交代與財務部討論捐款事宜，且於會後上簽呈、捐款，但對於捐贈名單等，他仍辯稱不記得。此外，檢廉調查，去年7月間，沈慶京已知要被偵查，命張志澄準備保釋金，同一時間有威京集團內部私下對話指，張志澄要求員工想如何回答檢調的問題，「為什麼捐錢給那些團體」、「檢調來了怎麼說」且也有人員受指示「藏電腦」。對此，張均稱不記得。

台北地檢署調查認為，張志澄是沈慶京的左右手，偵查中矢口否認犯行，處處避重就輕，將他起訴；至於朱亞虎和陳俊源因如實交代捐款過程，均獲緩起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法