藍白大幅刪凍國防預算引美關切 沈伯洋：財劃法傷害更大

立委沈伯洋直言，財劃法對於國防的傷害更大。（資料照）

2025/03/10 23:29

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院11日、12日將分別針對「114年度中央政府總預算案」覆議案、「財政收支劃分法修正案」覆議案進行表決。其中，美方國會議員及官員多次對於藍白大幅刪凍台灣國防預算表達關切。立院外交及國防委員會召委沈伯洋直言，財劃法對於國防的傷害更大，若覆議案未過，等於傳遞出「台灣對國防完全不在意」的訊息給國際，這對於和台灣一起對抗專制中國的自由民主盟友一定難以接受。

針對藍白大幅刪減國防預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨接受本報專訪表示，他有信心台灣國會無論是藍、綠、白各黨，都了解台灣安全的重要性，也了解支持傳統軍事力量與社會韌性等台灣防衛能力的重要性。而美國聯邦參議員蘇利文也對此表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。

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對此，沈伯洋認為，美方其實很少會直接這樣發言，之所以會這樣講，第一個是總預算案通過的方式太過粗糙，第二個則是沒有針對真正需不需要進行討論，而是藍白立委想刪就刪。而這樣所造成的問題就會讓友邦擔心，因為大家是和台灣一起對抗中國，結果台灣卻以這樣的表現回應。

沈伯洋表示，重點根本不是在預算中的哪一個品項，而是透露出來的態度，就是告訴大家說，「其實我也沒有很擔心，那別人會心寒。」他更進一步指出，現在最麻煩的是，他認為美國除了關注11日的總預算覆議案，可能必須更關切12日財劃法修正條文的覆議案，因為財劃法對國防的傷害可能更大。

「如果大家已經覺得總預算很誇張，那財劃法的傷害就是乘以二。」沈伯洋說，財劃法後來就算刪成3700億元的版本，但目前可動的預算項目，比如說這一筆60億元，另一筆8億元等，加起來要湊到這個金額很困難，所以一定是先動國防，因為國防的作業維持和軍費會是一筆就很大，才扣得到這個金額。

沈伯洋指出，財劃法對國防的影響非常非常巨大，但台灣一般人民對此可能不是那麼清楚，那更何況是美國的國會議員或官員。他認為，11日、12日的覆議案若沒過，等於又砍了國防預算3次，因為財劃法造成的惡害更大，最後傳遞給國際的訊息，一定是台灣多數民意選出的立法院，對國防完全不在意。

沈伯洋說，現在是大家覺得危險的時候，中國經濟不好，也釋出很多要攻打台灣的訊息，最近統戰活動又變得更多，結果台灣做出這樣的反應，「我覺得這個對國際社會一定是很不能接受的。」

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