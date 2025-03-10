西藏抗暴66週年燭光晚會 在台藏人：西藏自古不是中國一部分

310西藏抗暴日66週年燭光晚會，會中最後繞場自由廣場進行祈福儀式。（記者王藝菘攝）

2025/03/10 22:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕在台藏人團體今天晚間在自由廣場舉行 「西藏抗暴66週年燭光晚會」，在場藏人齊唱西藏國歌，紀念西藏抗暴日，緬懷為自由獻出生命的藏人英烈，並強調「西藏自古不是中國一部分」。

西藏流亡政府在台代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參表示，66年前的今天，藏人聚集在西藏的布達拉宮前面，反抗中國對西藏的非法佔領。在中國軍隊暴力鎮壓下，達賴喇嘛帶領8萬名藏人流亡印度，這是西藏歷史的大劫難，100多萬藏人失去生命，而這樣的暴行至今仍在西藏發生。

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格桑堅參指出，中共正以「築牢中華民族共同體意識」為名，在西藏施行消滅藏人身分認同的民族同化政策。以「藏傳佛教中國化」為由，剝奪宗教自由將西藏傳統寺院改變至中共殖民制學校。以「加強國家通用語言」為由，從學校到社會全面壓制其社會全面壓制政府的無忌憚。中國的所作所為不僅違反了人類基本價值觀，還違反了國際法和其憲法規範。

格桑堅參批評，過去75年來，共產主義政府拋棄中國傳統文化，將階級鬥爭和暴力革命的意識形態強加給人民，導致官員腐敗和基層社會犯罪。馬克思主張被壓迫民族有自決權，他反對民族壓迫、民族剝削，同時批判民族主義。然而，中國共產黨背棄了其創始人的思想，強行將捏造的中華民族概念強加給包括西藏人在內的所有民族。

格桑堅參說，藏人在政治上被視為低等公民，他們的一切活動被監視。藏人兒童被迫學習漢語和共產主義意識形態，藏傳佛教被漢化。這些政策違背了馬克思主義原則，違反了國際法，同時共產黨政權繼續對藏漢人民之間的歷史友誼，造成無法彌補的損失。

310西藏抗暴日66週年燭光晚會在自由廣場舉行。（記者王藝菘攝）

310西藏抗暴日66週年燭光晚會在自由廣場舉行。（記者王藝菘攝）

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