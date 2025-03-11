藍白因「他」主導國會 謝金河：政黨對立無解需罷免檢視新民意

謝金河表示，政黨的對立已經無解，罷免已成改變台灣命運的途徑之一。（資料照）

2025/03/11 00:03

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前已有34名國民黨立委和泛藍無黨籍立委一階連署過關，開始進入第二階段連署。財信傳媒董事長謝金河表示，去年總統暨立委大選受「柯文哲旋風」影響，藍白拿下國會多數，如今前民眾黨主席柯文哲因涉貪遭羈押，他認為如今台灣政壇已無「柯文哲現象」，台灣新民意可以透過罷免重新檢視一次，況且眼前政黨對立已無解，罷免已成改變台灣命運的途徑之一。

謝金河10日在臉書發文，「從去年迄今，朝野陷入激烈的對峙，已到了互相毀滅的狀態，藍白結盟，加上背後的中國助力，台灣的政局已經找不到理性討論的空間。由曹興誠領銜的大罷免行動，已正式進入第二階段，能不能掀起大浪？要看未來新民意的變化。」

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「先從源頭看起，2024年的總統大選出現三足鼎立的局面，最後的結果是賴清德拿到558萬6019票，得到40.05%，登上總統大位；侯友宜拿到467萬1021票，拿票率是33.49%。影響政局最大的是柯文哲，他拿到369萬466張選票，得票率26.46%，他拿這麼多票，這是賴清德當選，但得票率未能過半的主要原因。同時也因為柯文哲拿到369萬票，間接影響立委席次，這也是民進黨國會未能過半的主因。」

他接著說：「去年的立委選舉，民進黨立委總得票609.52萬票，比總統的票還多，得票率44.71%，這比國民黨的總得票540.29萬票，得票率40.44%多很多。而且在政黨投票，民進黨也以498.2萬票超過國民黨的476.45萬票，得票率是36.11對34.58%，但雙方都分得13個不分區席次。比較特別的是民眾黨在全國選區的選舉只拿到40萬3357票，一席都沒有，但政黨投票卻拿到304.06萬票，囊括8席不分區立委席位。這也告訴大家，民眾黨的存在是因為柯文哲，現在柯文哲被羈押，2024年柯文哲打下的江山，現在還有多少票？這是決定台灣未來很重要的變數。」

謝金河表示，「今天柯文哲又成全國焦點人物，我在想，如果台灣的大選是柯文哲勝出？那麼台灣會變成什麼樣子？在選舉造勢活動中，柯文哲說賴清德當選，外資會跑光，股市會大跌，台灣會垮！這些現象都沒有發生。柯文哲也說南部人很慘，如果他沒有贏，台灣會完蛋！好在這些現象都沒有發生。」

「受到柯文哲旋風影響，2024年國民黨拿到52席，民進黨51席，加上民眾黨不分區8席，藍白順理成章操控國會，傅崐萁也成了全台灣在野黨最大的總司令。在柯文哲369萬票的助力下，國民黨在很多選區都是險勝，像台中市的羅廷瑋、廖偉翔、南投縣的游顥、雲林的丁學忠贏蘇治芬，還有新北市的葉元之贏羅致政都是險勝。而桃園市的6個選區，KMT打敗DDP是6比0，以基本盤來看，這個結果並不合理。」

謝金河認為，「在沒有柯文哲現象的政壇，台灣新民意的歸宿，這次透過罷免可以重新檢視一次，在沒有總統選舉，民眾黨在地方缺乏實力的情況下，罷免對民進黨有利，對國民黨不利，這也是國民黨大力反對罷免的原因。眼前政黨的對立已經無解，罷免已成改變台灣命運的途徑之一，未來的新民意才是決定台灣未來命運的那把鎖！」

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