有中國身分證仍須當兵 陸委會：避免轉換身分逃兵

陸委會今強調，為維護服役公平性，避免我國役齡男子利用在兩岸間轉換身分，來逃避兵役。（資料照）

2025/03/10 21:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府擴大清查軍士官兵是否持有中國身分證，國防部證實，同時擁有中華民國國籍與中國身分證的及齡役男，不用放棄中國身分證，仍須入營服完兵役。陸委會今日強調，為維護服役公平性，避免我國役齡男子利用在兩岸間轉換身分，來逃避兵役。

國防部資源司人力資源處處長成家麒日前在國防部記者會表示，依兩岸人民關係條例第9條之1，如果在中國設有戶籍，將喪失在台灣擔任軍職及公職的權利。另外自願從軍者，基於國家忠誠的義務，依現行「國籍法」、「公務人員任用法」規範，我國國民擔任公職者不得具有雙重國籍。

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關於擁有中華民國、中華人民共和國雙重國籍的及齡役男，是否仍須服義務役？國防部回應，該部僅全面宣導及清查，並未要求義務役男須放棄中國身分證；兵役徵集屬內政部役政司權責。

國防部指出，依兩岸人民關係條例第9條之1略以「…因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除」，義務役男如持有中國身分證，依法仍須完成兵役義務。

對此，陸委會表示，依兩岸條例規定，違反規定在中國設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分…並由戶政機關註銷其台灣戶籍登記；但其因台灣人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

陸委會指出，另依兩岸條例施行細則第11條規定，本條例第9條之1第2項但書所稱因台灣人民身分所負之責任及義務，指因台灣人民身分所應負之兵役…等法律責任、義務。

陸委會強調，上開條文係為維護服役公平性，避免我國役齡男子利用在兩岸間轉換身分，來逃避兵役。針對役男於役齡期間尚未完成服役者，國籍法亦有不許可役男放棄國籍之規定。至於具有中國身分的役男入營後，國防部會有適當管理方式，以維護國家安全。

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