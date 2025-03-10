舔共藝人稱「中國台灣省」 陸委會不忍了：查處有無中國戶籍身分

陸委會主委邱垂正今日痛批，部分藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒。（陸委會提供）

2025/03/10 20:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕侯佩岑等台灣藝人近日接力響應中共官方主張，矮化稱呼我國為「中國台灣省」。陸委會主委邱垂正今日痛批，部分藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒，若有違法取得中國戶籍身分情形，政府將依兩岸條例查處。

中國外交部長王毅7日聲稱，「台灣在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」，中共官媒《央視》更製作「台灣必歸」海報，在微博帶起轉發運動，細數有哪些台灣藝人跟著「祖國」轉發，並堅持一中原則。

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有多位台灣藝人在微博交出「作業」，包括侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、張韶涵、汪東城、楊宗緯、張晨光、歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森、翁虹、文淇、官鴻、林柏叡、王以綸、陳震、黃曦彥、顏仁中、董又霖等藝人都已響應轉發。

對此，邱垂正在錄製的影片中強調，台灣、中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。極少數台灣演藝人員為求個人在中國發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣利益，相信大部分台灣人民都予以嚴厲譴責。

邱垂正批評，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻，就會動員台灣藝人政治表態，此種蠻橫作法，凸顯兩岸體制根本差異，與赴中發展的風險。

邱垂正指出，我們尊重每個人對於文化、民族的認同，但捍衛國家主權與自由民主，是台灣共識與核心利益之所在，是不能逾越的底線。台灣藝人雖在中國發展不易，但不應該為個人私利或特定政治意圖，傷害養育、栽培他們的台灣這塊土地與人民，此次部分藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒。

邱垂正進一步說，陸委會呼籲這些藝人應立即停止損害國家主權作為，且相關藝人實際長期居住在中國，或有人利用所謂「台灣藝人」身分刻意混淆視聽，如有違反兩岸條例第33條之1與中共黨政軍進行合作行為，或有違法取得中國戶籍身分情形，政府將依兩岸條例相關規範進行查處。

中共官媒《央視》製作「台灣必歸」海報，在微博帶起轉發運動。（圖擷取自《今日海峽》臉書）

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