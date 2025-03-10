王滬寧稱「切實發揮」愛國統一戰線 陸委會：將強化反資訊戰

針對中國全國政協主席王滬寧今日在政協會議閉幕的談話，陸委會強調，針對中共對台統戰、認知作戰，將強化反資訊戰、反認知戰的社會溝通，持續推動國安法制改革。 （資料照）

2025/03/10 19:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協會議今日在北京人民大會閉幕，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧宣稱，要紮實做好「四個凝聚」工作，切實發揮愛國統一戰線組織的政治作用，加強海內外中華兒女大團結。陸委會強調，針對中共對台統戰、認知作戰，將強化反資訊戰、反認知戰的社會溝通，持續推動國安法制改革。

王滬寧致詞表示，紮實做好「四個凝聚」工作，第一，要毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，把參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士團結凝聚起來；第二，要緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責，緊扣進一步全面深化改革，推動維護社會和諧穩定等方面的重點難點熱點問題。

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王滬寧說，第三，要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，加強海內外中華兒女大團結；第四，要更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要管道和專門協商機構作用。

政協會議內容更提及，「全面準確堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳高度自治的方針，堅定不移推進統一大業，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧鞏固和發展最廣泛的愛國主義戰線」。

對此，陸委會表示，針對中共對臺統戰、認知作戰，政府相關部門均掌握相關情形，將強化反資訊戰、反認知戰的社會溝通，持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，增強社會抵抗力，並促進臺灣內部團結，以防止中共統戰、滲透及認知作戰對國安的危害。

陸委會強調，政府不卑、不亢，維持現狀立場一貫，持續站穩「四個堅持」，強化「四大韌性」， 捍衛國家主權和民主自由。我們也呼籲中共當局，務實面對台灣主流民意，以理性平等、相互尊重方式處理分歧，方有助於兩岸良性互動。

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