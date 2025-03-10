桃市大罷免二階連署初戰告捷 一選區「罷牛」首周末破4000份

大罷免二階連署桃園市第一選區罷免藍委牛煦庭團隊首個周末收到4000份連署書；圖為「罷牛」連署站民眾熱烈參與連署情況。（陳曉煒提供）

2025/03/10 19:33

〔記者余瑞仁／桃園報導〕大罷免團體正推動二階段連署，桃園市「光復桃園、六區全罷」罷免團體3月7日前往中選會領表後，喊出「昔有罷韓四君子，今有桃園六結義」二階連署口號，其中，桃市第一選區（蘆竹、龜山區及桃園區15里）罷免國民黨立委牛煦庭首個周末連署統計出爐，「罷牛」領銜人牧師陳曉煒表示，該選區的多個連署站於7日至9日收到的連署書已破4000份，後續會在加開連署站點，遍地開花、早日完成二階段連署目標。

陳曉偉說，罷團喊出「昔有罷韓四君子，今有桃園六結義」的口號，是期待複製高雄市「罷韓」的經驗，能夠在桃園打出全壘打；罷團領表後的第一個周末，罷免牛煦庭團隊共開設了多加、安康、春日聯合、龜山萬壽、富國南竹、山腳、忠義上野屋及龜山區公所等8個連署站點，並出動一整天二個梯次的小蜜蜂隊伍機動收集連署書，團隊於今（10）日傍晚完成統計，桃市一選區共已收到破4000份連署書，可謂初戰告捷。

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罷免牛煦庭團隊表示，4000份連署書給了他們很大的士氣鼓舞，團隊後續會在長庚醫院、藝文特區等一級戰區開設連署站點，相信到時候完成連署的成績一定會更好，最重要的是要把還沒有連署的人找出來，一起做反共後台，用罷免不適任立委的行動，表達公民愛台的決心。

大罷免二階連署桃園市第一選區罷免藍委牛煦庭團隊首個周末收到逾4000份連署書；圖為「罷牛」連署站民眾熱烈參與連署情況。（陳曉煒提供）

大罷免二階連署桃園市第一選區罷免藍委牛煦庭團隊宣布二階初戰告捷，首個周末收到逾4000份連署書。（陳曉煒提供）

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