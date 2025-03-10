為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國防部擬修法規範「對敵人表忠」最重關7年 蘇紫雲：好的起點

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，過去中華民國法體系未將中國當成正常國家看待，擔任中國間諜的刑度比擔任外國間諜更低，調整「陸海空軍刑法」可以算是好的起點。（資料照）

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，過去中華民國法體系未將中國當成正常國家看待，擔任中國間諜的刑度比擔任外國間諜更低，調整「陸海空軍刑法」可以算是好的起點。（資料照）

    2025/03/10 19:07

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部擬提出「陸海空軍刑法第24條」修正草案，凡現役軍人對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，判處1年以上7年以下有期徒刑。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，過去中華民國法體系未將中國當成正常國家看待，擔任中國間諜的刑度比擔任外國間諜更低，調整「陸海空軍刑法」可以算是好的起點。

    蘇紫雲受訪指出，中華民國法體系目前對於間諜或敵人的界定，需要進一步調整，如果擔任外國間諜，依照刑法規範，最高可以判處死刑，但依據國安法規定，若擔任中國間諜，最高處12年徒刑「非常怪異」。

    蘇紫雲認為，這涉及以往的意識形態，沒有將中國當成正常國家看待，現在調校「陸海空軍刑法」，是可以算是一個好的起點，不管是否認為中國算一個國家，只要是為境外勢力擔任間諜，就要受到比較嚴肅的懲罰。

    蘇紫雲指出，台灣過去幾年發現的軍事共諜，判刑刑度都比較低，台灣對於共諜的刑度也遠低於其他國家，缺乏嚇阻作用。他也說，修改刑度的目的，並不是要藉此箝制軍人，而是對國家效忠，本就是軍人最重要的部分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播