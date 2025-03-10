國防部擬修法規範「對敵人表忠」最重關7年 蘇紫雲：好的起點

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，過去中華民國法體系未將中國當成正常國家看待，擔任中國間諜的刑度比擔任外國間諜更低，調整「陸海空軍刑法」可以算是好的起點。（資料照）

2025/03/10 19:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部擬提出「陸海空軍刑法第24條」修正草案，凡現役軍人對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，判處1年以上7年以下有期徒刑。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，過去中華民國法體系未將中國當成正常國家看待，擔任中國間諜的刑度比擔任外國間諜更低，調整「陸海空軍刑法」可以算是好的起點。

蘇紫雲受訪指出，中華民國法體系目前對於間諜或敵人的界定，需要進一步調整，如果擔任外國間諜，依照刑法規範，最高可以判處死刑，但依據國安法規定，若擔任中國間諜，最高處12年徒刑「非常怪異」。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲認為，這涉及以往的意識形態，沒有將中國當成正常國家看待，現在調校「陸海空軍刑法」，是可以算是一個好的起點，不管是否認為中國算一個國家，只要是為境外勢力擔任間諜，就要受到比較嚴肅的懲罰。

蘇紫雲指出，台灣過去幾年發現的軍事共諜，判刑刑度都比較低，台灣對於共諜的刑度也遠低於其他國家，缺乏嚇阻作用。他也說，修改刑度的目的，並不是要藉此箝制軍人，而是對國家效忠，本就是軍人最重要的部分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法