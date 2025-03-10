抱怨香蕉太貴像遇到詐騙遭砲轟 王鴻薇：這就是綠色恐怖！

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/03/10 19:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇近日在社群發文抱怨「買香蕉一斤100元」、「貴到像遇到詐騙」，指控政府對水果價格毫不關心，結果反遭網友砲轟不食人間煙火。對此，王鴻薇稍早又發文，委屈表示自己只是反應香蕉漲價就遭出征，「不去檢討政府，檢討為民發聲的民代，這就是綠色恐怖！」

王鴻薇8日在臉書發文怨：「今天買香蕉，一斤100元。有人問我『是遇到詐騙嗎？』國民水果貴成進口高級價，有看到政府在關心嗎？」結果留言區大翻車，網友紛紛砲轟「人民付薪水給妳，才是又貴又浪費錢！」、「比妳拿人民薪水在國會亂搞還便宜，罷免王鴻薇加油」、「農民看天吃飯，天氣異常產量減少，香蕉太冷當然產量減少，政府可以控制天氣嗎？」、「所以現在高麗菜便宜到爆要感謝政府？當立委都不用做功課，好歹去問一下農業部原因，不要張口就只會造謠」。

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政治工作者周軒也在其臉書發文批：「當一個立法委員，沒有歷史感，是一件很危險的事。才不到半年前，怪颱山陀兒等颱風在南部肆虐，南部地區農損創紀錄，其中最慘的就是香蕉。樹倒的倒，先採收的冰在冰箱，結果風災停電，也都壞了。一下子少了高屏的產量，價格當然往上跳，而且香蕉復耕不像蔬菜，速度沒有那麼快，至少8個月才能產果，加上最近天氣一直冷，香蕉生長速度慢，產量當然上不來。蕉農說夏天恢復正常，望大家體諒。供不應求，價格自然高，這是經濟學基本原理，然而在王鴻薇的眼裡，沒有買到便宜的香蕉就是詐騙，南部人真的沒有欠妳這個不關心台灣這塊土地的立委什麼！」

不料王鴻薇今天傍晚又發文，「我對於香蕉漲價問題發文，呼籲政府重視，沒想到農業部也不出來說明如何因應，卻見民進黨側翼出征、到柯建銘辦公室助理發文帶風向，這個手法當然就是要讓王鴻薇閉嘴，讓無能失職農業部可以繼續裝睡。民代為民發聲錯了嗎？消費者面對價格失控飆漲的香蕉，民代不能說，說了側翼就來留言洗版，專門帶風向的柯建銘助理也加入攻擊行列，標準的黨媒協同作戰，就是要在野黨的委員噤聲，農產品價格失控不去問責農業部，洗風向價格就會回穩嗎？」

她接著說：「香蕉價格高居不下，捫心自問，正常消費者誰受得了？香蕉漲到一台斤百元以上，這是合理價格？不去檢討政府，檢討為民發聲的民代，這就是綠色恐怖。民進黨過去蛋荒也經歷過蛋價飆漲，甚至後續過剩，反而成為超思弊案，如今又有農產品漲價，馬上啟動這些側翼媒體，想要全面封殺議題，難道是心裡有鬼？就請農業部出來說話，香蕉漲到現在，要漲多久？漲幅多少？有沒有因應辦法？通通出來跟國人說清楚，不要妄想靠側翼帶風向治國。」

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