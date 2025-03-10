馬辦批陸委會政治追殺中國學生 梁文傑：從未指責個別學生

陸委會副主委梁文傑今日強調，從未指責個別學生，該會原則是不希望利用交流來做宣傳，因為容易挑動對立，對兩岸關係有害無益。 （資料照）

2025/03/10 18:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕馬英九基金會去年11月邀中生統戰團訪台，復旦大學女團員宋思瑤祝賀「中國台北」奪下12強棒球冠軍，引發社會嚴重對立，政府擬對邀請單位祭出行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天聲稱，政府不要對一位20歲女同學無心的言論進行政治追殺。陸委會副主委梁文傑今日強調，從未指責個別學生，該會原則是不希望利用交流來做宣傳，因為容易挑動對立，對兩岸關係有害無益。

前總統馬英九、蕭旭岑今天下午親赴移民署說明，中國師生團來台有無違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」相關規定。馬受訪表示，「中國台北」隊是「大陸地區」的普遍用語，希望賴政府能高抬貴手、不要處分馬英九基金會，否則會產生寒蟬效應、嚴重影響兩岸民間交流，對台灣無好處。

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蕭旭岑聲稱，真的很希望賴清德政府能高抬貴手，不要對一位20歲女同學無心的言論進行政治追殺。事實上，這3個月來，有一些政府內部的官員透露，他聽說陸委會、國安會會做出2年處分；簡單來說，在下一次總統大選前，馬英九基金會都不能再邀請任何的中國團體或學生來台參訪。

蕭旭岑更說，如果這個說法屬實，代表台灣已經進入絲毫沒有言論自由、兩岸交流要全面封殺的階段。他要對陸委會、國安會及賴總統喊話，不要把政治的手，介入兩岸青年交流，如果真要做出2年或更高的懲處，就是要中斷所有的兩岸青年與民間交流。

對此，梁文傑受訪時重申，陸委會從來沒有指責過個別學生，因為這位學生是中共預備黨員，她從小受到的教育就是稱呼台灣為「中國台北」。但問題是，她是被安排出來受訪的，而當她的言論開始激起社會對立時，陸委會有提醒和警告邀請單位要好好處理，但邀請單位並沒有做到，最後鬧到在清大校園有兩派群眾一邊拿國旗，一邊拿五星旗。

梁文傑強調，在疫情之後，對岸有非常多團體來交流，陸委會的原則都是不希望利用交流來做宣傳，因為這容易挑動對立，對兩岸關係有害無益。任何邀請單位要辧交流，就要專心把交流辦好，辦交流不是來做宣傳。

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