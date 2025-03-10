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    國防部提修法「軍人對敵人表忠」最重關7年 白委林憶君支持

    民眾黨立委林憶君。（資料照）

    民眾黨立委林憶君。（資料照）

    2025/03/10 18:42

    〔記者林哲遠／台北報導〕中共對我國滲透無孔不入，國防部今（10）日表示，為強化反制中共對國軍的滲透破壞活動，擬提出「陸海空軍刑法第24條」修正草案，凡現役軍人對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，將判處1年以上7年以下有期徒刑。民眾黨立委林憶君說，對此樂見其成，身為中華民國台灣的國軍，其責任和義務本來就應該為「中華民國」效忠，對於整體條文修正方向給予支持。

    林憶君指出，「陸海空軍刑法第24條」本來就有明列「不盡其應盡之責而降敵者，處一年以上七年以下有期徒刑」，本次修正條文則放寬認定，將「對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者」納入罰則範圍。她認為，現役軍人確實應受相關法律約制，本來就應該要效忠「中華民國」、愛護台灣人民，更應克盡職責保家衛國，確保國家安全。

    「此次修法因應科技與社會型態的演變，讓這部法律更具現代化！」林憶君說，雖然在刑度上沒有加強，不過在犯罪事實的認定有所放寬，對有犯罪意圖者，應該能產生更強的嚇阻作用，畢竟近年來，不論服役中抑或退役軍人遭中共吸收的案件數量大增，特別是在金錢上受到誘惑而以各種方式做出對國家不義之舉尤甚。

    林憶君認為，對於國防部擬提出陸海空軍刑法第24條修法條文之整體方向給予支持，相信透過放寬犯罪事實，將能有效嚇阻甚至杜絕國軍產生任何對國家不利之舉措，但具體規範項目及罰則，則須待黨團協商討論後訂之。

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