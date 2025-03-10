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    藍傳倒閣救罷免？ 綠籲支持總預算覆議案挽回民心

    立法院民進黨團今日舉行記者會回應相關提問。（記者塗建榮攝）

    立法院民進黨團今日舉行記者會回應相關提問。（記者塗建榮攝）

    2025/03/10 17:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免行動進入第二階段連署，傳出國民黨為了挺過大罷免，不排除倒閣全面改選來反制。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤認為，事實證明，國民黨怕了、急了、亂了，並強調倒閣要解決的是憲政紛爭，而非藍營內部問題。她也對藍營喊話，挽回民心的最後機會，就是明天的總預算覆議案，否則一但被罷免，就再也沒機會了。

    針對國民黨不排除倒閣救罷免，吳思瑤今（10）日於黨團記者會中表示，上週國民黨拋出用公投救罷免，消費公共議題，這週國民黨又有人放話，要發動倒閣救罷免，消費憲政議題只是為了解決國民黨內部問題。她強調，倒閣是憲政問題、是憲法制度設計，要解決的是憲政紛爭，不是解決國民黨的內部問題。

    吳思瑤說，總統賴清德召開院際協調至今已1個月，立法院長韓國瑜也體認到，總預算惡砍、惡刪造成憲政僵局，立院必須省思做出調整，但至今總預算問題依舊，國民黨內部不思檢討，這就是「菩薩畏因、眾生畏果」。不論是公投或倒閣救罷免，最有效的就是支持明天的總預算覆議案，這是挽回民心的最後機會。

    民進黨立委鍾佳濱指出，過去一年來，很多學者專家對於藍白掌握多數、濫權擴權、掣肘行政，提及若認為卓內閣不符民意，就提不信任案，後面解散國會、全面改選自然水道渠成，「為何藍白不做？因為貪戀僥倖得來的國會多數。」

    鍾佳濱表示，現在罷免連署第一階段的藍綠比例是32比0，國民黨區域立委九成面臨被罷免，一但二階段連署完成就有罷免投票，在這種情況下，被罷免的國民黨立委心會平？藍白合謀濫權擴權，壞事一起做，卻只有部分人被制裁，心裡一定不平，也因此，國民黨主席朱立倫承受很大壓力，開始拋出有條件倒閣。

    鍾佳濱也提醒，罷免通過的這些人，將不能參加補選，因此藍營傳出若有20席通過二階罷免，在這種情況下，不如全面改選，這些被罷免者也可以重新參選，同時紓解特定目標區被鎖定的壓力，「大家想想葉元之，他一定想全面改選。朱告訴全國罷團，只要努力通過20席罷免，他就會找民眾黨主席黃國昌討論全面改選，讓這些不適任藍委通通可以重選，包括『金門坦克』。」

    不過，對於有條件倒閣傳聞，國民黨今予以否認，強調從未討論、絕無此事。

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