台中首長特別費成焦點 局處首長：婚喪喜慶開銷最多 均合法使用

台中首長特別費常用在購送各式致意花盆。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/10 17:54

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳、蔡淑媛、張軒哲、許國楨／台中報導〕台中市前地政局長吳存金疑因特別費使用不當，遭司法調查後請辭，局處首長的特別費頓成焦點，包括3名副市長及各局處首長均強調，特別費支用範圍向來有明文規定，實務上以用在婚喪喜慶的致意支出最多，另也花不小比例獎勵同仁，相關支出均依法核銷。

台中市主計處表示，副市長特別費每月7萬5千元，各一級機關首長每月則為3萬9700元，特別費的使用範圍依行政院頒訂定的「各級政府機關特別費支用規定」辦理。

請繼續往下閱讀...

台中市副市長包括黃國榮、賴淑惠及鄭照新強調，特別費支出有限定範圍，以婚喪喜慶的支出最多，核銷也均須有發票收據，內部向來有嚴謹會計審核，均依法辦理。

發同仁生育津貼 第3胎送6000元

各局處首長的特別費也以婚喪喜慶紅白帖、祝賀花籃等支出佔最大宗，其餘也多用在獎勵同仁優秀表現，另有成家立業、生兒育女等也要致意，有局長連同仁生日都再加發生日禮金；衛生局長曾梓展更拿來發同仁「生育津貼」，生愈多紅包愈大包，生到第3胎送出6千元紅包鼓勵，6年來已發出近百人、不下5、60萬紅包。

各局處首長業務相關往來機關或對象多，也另用在公務餐敘，有局長透露，特別費有時難免不夠用，像祝賀花籃動輒3千以上，一個月祝福6、7場，特別費就用掉大半，若遇喜事連連特別費透支，還要自掏腰包。

民政局長吳世瑋說，也會用在急難應急協助，日前百貨氣爆有傷者隻身來台中工作，第一時間用特別費協助打點住院用品等急用事項；環保局加計清潔隊員多達4400多人，局長陳宏益說，各式公務禮儀往來致意，特別費屢不敷使用。

各局處首長強調，特別費支用依規定須出具收據、發票等核銷，內部也均有會計嚴謹把關，交通局長葉昭甫說，若不符合規定項目就自己買單，一切依法辦理；有局長透露，只要把握「特別費不是個人薪水」原則，一切公務使用，就不會有風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法