批國民黨誣陷罷團違法募款 民團組應援團：共建可信賴捐款管道

台灣公民陣線執委羅宜（左起）、罷免國民黨立委牛煦廷團體志工陳牧師、經民連智庫召集人賴中強、濟南基督長老教會主任牧師黃春生、台大歷史系名譽教授周婉窈、辜寬敏基金會副執行長楊宗澧，今日召開記者會痛批，國民黨曲解法律、誣陷罷團違法募款。（記者塗建榮攝）

2025/03/10 16:54

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮，迄今已有33名國民黨立委、1名無黨籍立委罷免案進入二階連署，國民黨日前卻指控罷免藍委王鴻薇的民團違法募款。「全國大罷免」公民應援團今日召開記者會痛批，國民黨曲解法律、誣陷罷團違法募款，並呼籲認同罷免的本土政黨、各地罷免團體及具公信力的專業人士，三方合作，共建可信賴的罷免資金捐贈管道。

濟南基督長老教會黃春生主任牧師指出，我國「政治獻金法」就罷免程序中政治獻金收受，並無規範。不過，國民黨發言人楊智伃等人於5日向監察院誣陷檢舉，罷團違法收取政治獻金，監院當日已回應「罷免團體或個人之行為非監察職權行使範疇。」；國民黨猶不死心，竟稱將向地檢署提出告發。

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長老教會：國民黨誣陷罷團 企圖扼殺罷免行動

國民黨利用「政治獻金法」的規範不足，企圖扼殺罷免行動，剝奪人民罷免權。黃春生抨擊，國民黨把法治國原則「對人民行為的限制或禁止，要有法律依據」，顛倒解釋為國民黨黨國戒嚴時期「人民的行為舉止，要有法律依據」，恰恰證明該黨立委完全不適任民主時代的國會議員。

經民連智庫召集人賴中強說明，「政治獻金法」只規範對「政黨」及「擬參選人」之捐款行為，並未將非屬「政黨或擬參選人」的罷免募款，納入政治獻金管制規範，因此並無任何關於罷免團體如何設立政治獻金專戶、如何申報政治獻金規定。

賴中強續指，罷免團體、罷免提議領銜人收受捐款以從事罷免活動，受「憲法」保障，再據該法第二十三條之規定，除非有法律明文規定，不得限制。監察院雖有將罷免提議領銜人納入「政治獻金法」規範修法草案，但尚未完成立法，自不得據以限制非政黨或擬參選人之罷免活動募款。

依國民黨曲解「政治獻金法」的主張，只剩下政黨可以募集罷免捐款。賴中強質疑，若是如此，我國罷免制度將變成自主公民發起的罷免，雖經合法提議，但因無法募款而停擺；唯有國民黨亂抄名冊，多起往生者連署的違法提議，反而可以大張旗鼓募集罷免經費，這是何其荒謬的主張。

民團提三訴求 籲建立可信賴的罷免資金捐贈管道

台大歷史系名譽教授周婉窈則代表多個團體提出三大訴求，首先，批判國民黨誣陷罷團違法募款，阻擋公民行使直接民權；再者，公民團體應援全國各罷團，人力支援、公民論壇、街頭開講；最後，呼籲認同罷免的本土政黨、各地罷免團體及具公信力的專業人士，共建可信賴的罷免資金捐贈管道，避免不必要的爭議與法律風險。

周婉窈強調，要讓自主公民捍衛台灣民主，抵禦中共紅色勢力的直接民權行使，不會因「政治獻金法」的制度缺漏而受阻。儘管，他們認為由罷免團體、罷免提議領銜人收受捐款以從事罷免活動合法，但眾多捐款的收入與支出仍應有可信賴的捐款管道。

此外，有關街頭開講部分，台灣公民陣線執委羅宜說明，台灣公民陣線第二階段，三十五場個別濫權立委究責會，將於本週末開跑。他們將以「春季青鳥行動」為系列名稱，3月15日下午在藍委徐巧芯的選區，3月16日下午在雙和，藍委林德福、張智綸的選區進行。

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