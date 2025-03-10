民進黨：中國操作2758決議遭美打臉 籲認清兩岸互不隸屬

民進黨發言人韓瑩與中國部主任吳峻鋕在直播節目《午青LIVE》談及中國從賴清德總統當選後開始刻意操作2758決議文對台影響，被美國等國家打臉。（圖擷取自YouTube）

2025/03/10 16:16

〔記者陳昀／台北報導〕中國外交部長王毅日前宣稱台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，隨後有數十位台灣藝人配合轉發。民進黨發言人韓瑩與中國部主任吳峻鋕在直播節目《午青LIVE》表示，中國從賴清德總統當選後開始刻意操作2758決議文對台影響，被美國等國家打臉，呼籲中國想清楚是不是要持續跟國際社會對槓、認清「兩岸互不隷屬」的現實，才能讓兩岸關係，甚至是美中台關係更加和緩，也提醒民眾慎防中國透過文化影響力進行統戰。

韓瑩表示，中國外長王毅稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，許多台灣藝人在社群轉發跟著轉發央視的文章，這類貼文從「中國一點都不能少」，再來是「中國是台灣的祖國」，現在上升到「中國台灣省」，赤裸裸地要消滅台灣的國際地位，踩到台灣的主權底線，不僅不符合現狀，也與台灣主流民意不符，國際的認知不符。

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吳峻鋕指出，王毅曲解2758號決議文，馬上被美國打臉刻意濫用、扭曲決議，也有英國、澳洲、捷克等許多國際盟友為台灣發聲，認為中國濫用該決議文。中國從賴清德總統當選後開始刻意操作2758決議文對台影響，企圖讓更多親中國家認同，呼籲中國想清楚是不是要持續跟國際社會對槓，認清「兩岸互不隷屬」的現實，才能讓兩岸關係，甚至是美中台關係更加和緩。

吳峻鋕進一步分析，中國統戰對象是不斷改變的，從早期李登輝執政時的外省老兵、台商；陳水扁時代的宗教團體、國民黨；馬英九時期有三中一親、一代一線；近期開始針對學生、網紅、藝人，未來會讓更多中國大咖藝人來台交流，達到文化統戰目的，呼籲民眾慎防，文化本身沒有罪惡，將文化當成統戰工具的人才是摧毀文化的人。

韓瑩指出，中國不僅要讓台灣在國際無法發聲，更從內部找同路人利用朝小野大癱瘓政府，像是國民黨在言論唱和中共，最近更是被美國點名「玩危險遊戲」亂刪凍國防預算，對全世界釋放錯誤訊號，尤其傅崐萁總召多次赴中，至今仍無法說明到底談了什麼，難怪花蓮葉老師怒罵傅崐萁「通匪」，現在藍白遇到民意反彈，不懂得檢討過錯，只剩下推給賴清德、推給民進黨一招，其實就是明顯的「中共代理人」，大家都看得很清楚。

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