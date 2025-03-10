為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬英九離開移民署笑而不答 蕭旭岑：別對中國女同學政治追殺

    馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪。（記者王冠仁攝）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪。（記者王冠仁攝）

    2025/03/10 15:50

    〔記者王冠仁／台北報導〕馬英九基金會去年底邀請中國師生團來台參訪，當時正值中華隊拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，有中國學生在台期間受訪，脫口說出「中國台北隊」、「一起為祖國努力」等言論，引發爭議。移民署今天要求前總統馬英九前來說明，馬今天下午2時前往移民署，45分鐘後離去，離開時全程笑而不答；馬英九基金會執行長蕭旭岑則呼籲，希望政府不要對一位20歲女同學無心的言論進行政治追殺。

    蕭旭岑說，今天是移民署奉命來舉行的會議，移民署官員相當客氣，因為移民署也沒有決定權，決定權還是在於背後的陸委會、國安會以及總統賴清德。

    蕭重申，他真的很希望賴清德政府能高抬貴手，不要對一位20歲女同學無心的言論進行政治追殺。事實上，這3個月來，有一些政府內部、看不下去的官員有透露，他聽說陸委會、國安會會做出2年處分；簡單來說，在下一次總統大選前，馬英九基金會都不能再邀請任何的中國團體或學生來台參訪。

    如果這個說法屬實，那代表台灣已經進入絲毫沒有言論自由、兩岸交流要全面封殺的階段。因此他呼籲賴清德政府跟陸委會要高抬貴手，不要祭出2年處分，不然未來任何團體都會不敢再邀請中國團體來台。

    蕭還說，今天前來移民署，移民署只要求他們陳述，隨後做成會議記綠，要求他們簽名，並沒有進行任何詰問。他還是要對陸委會、國安會以及賴總統喊話，不要把政治的手，介入兩岸青年交流，如果真的要做出2年或是更高的懲處，那就是要中斷所有的兩岸青年與民間交流，在兩岸現階段的緊張時刻，這絕不是正面訊息。

    蕭強調，去年12月1日中國女同學宋思瑤說出「中國台北」後，依據當時陸委會、教育部的見解，如果有違反任何規定，當時就可終止行程；但當時並沒有終止行程，因此他們認為主管機關陸委會跟教育部，並沒有認為此舉有違反相關規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播