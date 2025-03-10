馬英九離開移民署笑而不答 蕭旭岑：別對中國女同學政治追殺

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪。（記者王冠仁攝）

2025/03/10 15:50

〔記者王冠仁／台北報導〕馬英九基金會去年底邀請中國師生團來台參訪，當時正值中華隊拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，有中國學生在台期間受訪，脫口說出「中國台北隊」、「一起為祖國努力」等言論，引發爭議。移民署今天要求前總統馬英九前來說明，馬今天下午2時前往移民署，45分鐘後離去，離開時全程笑而不答；馬英九基金會執行長蕭旭岑則呼籲，希望政府不要對一位20歲女同學無心的言論進行政治追殺。

蕭旭岑說，今天是移民署奉命來舉行的會議，移民署官員相當客氣，因為移民署也沒有決定權，決定權還是在於背後的陸委會、國安會以及總統賴清德。

請繼續往下閱讀...

蕭重申，他真的很希望賴清德政府能高抬貴手，不要對一位20歲女同學無心的言論進行政治追殺。事實上，這3個月來，有一些政府內部、看不下去的官員有透露，他聽說陸委會、國安會會做出2年處分；簡單來說，在下一次總統大選前，馬英九基金會都不能再邀請任何的中國團體或學生來台參訪。

如果這個說法屬實，那代表台灣已經進入絲毫沒有言論自由、兩岸交流要全面封殺的階段。因此他呼籲賴清德政府跟陸委會要高抬貴手，不要祭出2年處分，不然未來任何團體都會不敢再邀請中國團體來台。

蕭還說，今天前來移民署，移民署只要求他們陳述，隨後做成會議記綠，要求他們簽名，並沒有進行任何詰問。他還是要對陸委會、國安會以及賴總統喊話，不要把政治的手，介入兩岸青年交流，如果真的要做出2年或是更高的懲處，那就是要中斷所有的兩岸青年與民間交流，在兩岸現階段的緊張時刻，這絕不是正面訊息。

蕭強調，去年12月1日中國女同學宋思瑤說出「中國台北」後，依據當時陸委會、教育部的見解，如果有違反任何規定，當時就可終止行程；但當時並沒有終止行程，因此他們認為主管機關陸委會跟教育部，並沒有認為此舉有違反相關規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法