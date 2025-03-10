賴士葆女兒在美執業卻發文疑美 賴瑞隆批國民黨雙標

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/03/10 16:26

〔記者謝君臨／台北報導〕一位美國牙醫「Dr. Phoebe」近日在臉書談及台積電赴美投資一事，認為台灣基本上沒有得到任何好處，且美國總統川普也未承諾保護台灣，結果被網友踢爆她是國民黨立委賴士葆的女兒，並狠酸她身為美國人卻邏輯錯亂，然後其父在台灣猛刪國防預算。對此，民進黨立委賴瑞隆批評，國民黨人就是雙標，「疑美是工作，移美是生活」，若不思改變，終將被台灣人民所淘汰。

賴瑞隆表示，國民黨確實就是說一套做一套，不管是從最早期的前總統馬英九，到近期的包括立委李彥秀、柯志恩到賴士葆都一樣，自己的子女在美國工作，享受自由民主的生活，但是卻批評台灣，散佈「疑美論」，並配合中共把民主台灣鎖進專制中國裡面，甚至國民黨立委還刪除國防預算，造成台美關係緊張，也讓美國懷疑台灣自我防衛的決心，這是國民黨最讓人所看不起的，就是雙標。

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賴瑞隆指出，國民黨整天唱和中國，自稱是中國人，但是知道不要往中國去，而是去美國追求民主自由的生活，結果卻把所有台灣人民、把台灣的未來全部綁進專制中國，這是國民黨最自我矛盾、也是最惡劣之處。所以才會出現這種所謂的「疑美是工作，移美是生活」這種惡劣的行徑，令人無法接受。

「若你崇尚自由民主的生活，怎麼會把台灣綁進中國？怎麼會刪掉國防預算，讓美國不諒解台灣呢？」賴瑞隆表示，台灣要保衛自己，當然要有更多武器，不管是前線或更多軍購的經費，「台灣願意保護自己，美國、日本也才能夠幫忙去保護你，這是很淺顯易懂的道理。」結果國民黨立委卻刪除、凍結國防預算。

賴瑞隆也說，台積電已非台灣的台積電，也是全世界的台積電，而這個和美國及世界的關係都很重要。現在全世界的需求相當大，台灣產量已經滿到後年，此時前往美國合作，等於是壯大台灣的實力，也讓台美有更強的連結，整體對台灣長遠來說是有利的，因為台積電的根基、最強實力還是留在台灣。

賴瑞隆直言，這些國民黨人士吃台灣米、喝台灣水長大的，現在所有的影響力都是台灣人民所給予的，結果竟然為了政黨利益傷害台灣，對不起台灣人民。如果國民黨不改變思維，持續說一套、做一套，持續雙標的話，台灣人民絕不接受，國民黨也必然會被台灣人民所淘汰，相信人民會越看越清楚。

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