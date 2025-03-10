學者示警：王滬寧對台策略「內統」 用「代理統戰」推進統一

中國全國政協主席王滬寧。（翻攝央視）

2025/03/10 15:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協第14屆第3次會議今天在北京人民大會閉幕，全國政協主席王滬寧稱，要紮實做好「四個凝聚」工作，切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，加強海內外中華兒女大團結。學者示警，王滬寧的對台策略是「內統」，要從台灣內部統一台灣，會用「代理統戰」推進統一。

王滬寧致詞表示，紮實做好「四個凝聚」工作，第一，要毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，把參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士團結凝聚起來；第二，要緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責，緊扣進一步全面深化改革，推動維護社會和諧穩定等方面的重點難點熱點問題。

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王滬寧說，第三，要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，加強海內外中華兒女大團結；第四，要更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要管道和專門協商機構作用。

政協會議內容也提到，「全面準確堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳高度自治的方針，堅定不移推進統一大業，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧鞏固和發展最廣泛的愛國主義戰線」。

對此，政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠今日受訪表示，王滬寧推動的是以融合為手段的「內統」，從台灣內部統一台灣，因為武統代價太高、和統台灣民眾不買帳，所以中共會用台灣人來統一台灣。

宋國誠指出，用台灣人統一台灣，就是王滬寧所講的「愛國統一戰線」，這是兩岸裡應外合的統戰策略，中共會在台灣內部培養親共團體，在台灣內部形成親共認知，在台灣形塑親共的風向及輿論話語權，甚至在台灣培養有利於統一的協力團體。

宋國誠分析，這幾年台灣出現很多內部紛爭，從立法院各種紛爭來看，都呼應了王滬寧在做的「內統」政策。王滬寧對台政策有其策略性，主要是利用台灣內部實現統一大業，中共不用派兵或親自執行，就可以借力使力，利用親共立委或紅色媒體，或想要在中國賺錢的台灣藝人，遂行政治目的。

宋國誠舉例，中共會利用一些在台灣早已過氣或投名圖利的藝人，例如最近有一些藝人轉發「中國台灣省」，中共會利用這些「無腦藝人」來做「代理統戰」工作。

他示警，王滬寧的策略是具有更大陰謀性、隱蔽性及效果的，如果是軍事恫嚇，台灣有國防力量加以應對，所謂和平統一、一國兩制或九二共識，這些在台灣沒有市場，不會有人認同，但台灣人自己選出的立委和每天接觸的媒體，正好是中共進行「代理統戰」實行 「間接統一」最好的策略。

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