柯文哲未戴戒護器具奔喪 林志潔：法務部處理妥適兼顧人道與個案情況

因台北京華城弊被起訴及收押的民眾黨前主席柯文哲今天參加父親柯承發的告別式，全程近1.5小時未戴戒護器具參加家祭。（讀者提供）

2025/03/10 15:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發今天（10日）上午舉行告別式，柯文哲因京華城等弊案被起訴及收押，今天一早7點多離開台北看守所後，就直達新竹市殯儀館參加家祭，且全程近1.5小時手腳都未戴戒護器具。對此，也與民進黨立院總召柯建銘參加公祭的陽明交大法律學者林志潔說，身為法務部人權委員，她認為法務部的處理非常妥適，是出於人道考慮且兼顧個案情況，儀式有許多需要跪拜答禮鞠躬等動作，且避免支持者有不理性行為，收容人全程未帶戒護器具，充分尊重家屬心情。

林志潔也提到，參加此場告別式，看到許多政治人物出席，但場內外出席的人數比預期少很多，現場秩序的維護良好。當她聽到家屬談及柯爸每年都都給兒子女兒生日紅包和壓歲錢，且年年如是，直到今年，深覺柯文哲兄妹3人非常幸運。

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林志潔也提到，她很早就出來自立更生，多年來都是她給父母過年和生日紅包，很難想像，到65歲還能領到父母的紅包，讓照顧失智症媽媽8年的她感觸良多。她認同總召柯建銘所言，柯爸是宗長也是新竹的長輩，不論政治觀點如何，都是新竹人，大家要愛惜並敬重，願柯爸離苦得樂，往生淨土。

林志潔也說，柯文哲在未戴戒護器具情況下參加父親的告別式，法務部的做法很妥適，是出於人道考慮且兼顧個案情況，並沒有司法不公或司法迫害人權情形。

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今舉行告別式，全程近1.5小時未戴戒護器具，今也前往參加公祭的陽明交大法律學者林志潔認為法務部處理妥適且兼顧人道與個案情況。圖為民進黨立院總召柯建銘與林志潔和民進黨籍市議員參加公祭情形。（記者洪美秀攝）

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