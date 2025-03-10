為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    許智傑三問別變成「南台灣李彥秀」 柯志恩：炒作家人議題太無恥

    立委許智傑三問柯志恩，疑美還是移美?（翻攝許智傑臉書）

    立委許智傑三問柯志恩，疑美還是移美?（翻攝許智傑臉書）

    2025/03/10 14:40

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委許智傑今針對國民黨立委柯志恩、家人皆有美國公民身分的議題提出質疑，並提出3個問題，家人是否有美國籍？美國房產是否賣給親友？夫妻是否有未申報在美國的車子？呼籲柯志恩說清楚，千萬不要變成「南台灣的李彥秀」。

    許智傑指出，疑美柯志恩與移美柯志恩，到底哪一個才是真的柯志恩？質疑柯志恩總質詢配合中共大外宣「疑美論」，影射台積電佈局美國市場，台灣會沒有矽盾籌碼，表面上為了工作、為了討好深藍、為了討好中共需要散播「疑美論」，然而私底下柯志恩卻是「台灣裸官」，全家人都在「移美」，甚至傳出家人皆有美國公民身分，與柯志恩先前說的「家人有綠卡很自然」的說法完全不同！

    柯志恩辦公室聲明，關於家人身份昨已很清楚表明，她的家人在美國工作，都有合法的身份，從來沒有隱匿，只是她的丈夫與兒女，都是成年的獨立個體，個人隱私部分並不需要、也不應該由她揭露。

    柯志恩強調擔任公職以來，所有財產皆依法申報，之前在美國的房產，也是放入公開市場買賣，交易皆為公開資訊，已多次說明清楚，許多資訊在網路上也都查得到，到底許智傑委員一再提起用意為何？難道是為了個人的黨內初選聲量，頻頻拿柯志恩的家人出來炒作，難道民進黨要選高雄市長的人，是要靠踩著別人子女的頭往上爬？這樣的做法未免太無恥！

    柯志恩重申，自己擔任立法院台美國會聯誼會會長，長期在立院維持與美國國會友好關係，無需懷疑她個人與國民黨對美方的友好立場，但身為中華民國民意代表，中華民國國家利益是最重要的事情，中華民國是美國的盟友，但不代表對美國的要求都必須照單全收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播