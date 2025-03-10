許智傑三問別變成「南台灣李彥秀」 柯志恩：炒作家人議題太無恥

立委許智傑三問柯志恩，疑美還是移美?（翻攝許智傑臉書）

2025/03/10 14:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委許智傑今針對國民黨立委柯志恩、家人皆有美國公民身分的議題提出質疑，並提出3個問題，家人是否有美國籍？美國房產是否賣給親友？夫妻是否有未申報在美國的車子？呼籲柯志恩說清楚，千萬不要變成「南台灣的李彥秀」。

許智傑指出，疑美柯志恩與移美柯志恩，到底哪一個才是真的柯志恩？質疑柯志恩總質詢配合中共大外宣「疑美論」，影射台積電佈局美國市場，台灣會沒有矽盾籌碼，表面上為了工作、為了討好深藍、為了討好中共需要散播「疑美論」，然而私底下柯志恩卻是「台灣裸官」，全家人都在「移美」，甚至傳出家人皆有美國公民身分，與柯志恩先前說的「家人有綠卡很自然」的說法完全不同！

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柯志恩辦公室聲明，關於家人身份昨已很清楚表明，她的家人在美國工作，都有合法的身份，從來沒有隱匿，只是她的丈夫與兒女，都是成年的獨立個體，個人隱私部分並不需要、也不應該由她揭露。

柯志恩強調擔任公職以來，所有財產皆依法申報，之前在美國的房產，也是放入公開市場買賣，交易皆為公開資訊，已多次說明清楚，許多資訊在網路上也都查得到，到底許智傑委員一再提起用意為何？難道是為了個人的黨內初選聲量，頻頻拿柯志恩的家人出來炒作，難道民進黨要選高雄市長的人，是要靠踩著別人子女的頭往上爬？這樣的做法未免太無恥！

柯志恩重申，自己擔任立法院台美國會聯誼會會長，長期在立院維持與美國國會友好關係，無需懷疑她個人與國民黨對美方的友好立場，但身為中華民國民意代表，中華民國國家利益是最重要的事情，中華民國是美國的盟友，但不代表對美國的要求都必須照單全收。

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