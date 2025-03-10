鍾小平告發卓榮泰外患罪 黨政人士轟：國民黨認為台美是敵對關係？

國民黨台北市議員鍾小平今日前往台北地檢署告發行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉刑法外患及瀆職罪嫌。（資料照）

2025/03/10 14:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元，國民黨台北市議員鍾小平今日上午赴台北地檢署，告發行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉「刑法」外患及瀆職罪嫌。黨政人士痛批，外患罪是指「敵國才有外患罪的問題」，國民黨是要告訴我們，「台灣和美國是敵對的關係嗎」？

鍾小平稍早在台北地檢署表示，卓榮泰、郭智輝與美國人掛勾，將削弱台灣矽盾，且這筆價值龐大的投資案，竟未經經濟部投審會同意，因此告發上述罪嫌。

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鍾小平質問，「什麼時候中華民國變成美國的第51州？什麼時候美國總統川普再度興起，來打擊中華民國？憑什麼叫我們台積電去美國？」，台積電是台灣的矽盾，若不在台灣的話，台灣還有什麼價值讓美國防衛台灣，以抵抗中國發動武統，這會令台灣處境變得非常危險，「什麼時候台灣變成美國的殖民地？」因此告發外患及瀆職罪嫌。

對此，黨政人士指出，建議鍾小平議員多關心自己與朱立倫主席之間的紛擾，盡快處理好兩人之間的關係。

黨政人士強調，台灣和美國是長期穩定的合作夥伴，不清楚鍾提到的理由和邏輯，而且外患罪是指「敵國才有外患罪的問題」，國民黨是要告訴我們，台灣和美國是敵對的關係嗎？

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