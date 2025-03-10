12綠委罷免案掛蛋 網傳選務機關刁難 中選會籲勿再造謠

中選會。（資料照）

2025/03/10 13:53

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮襲來，迄今已有33位國民黨立委、1位無黨籍立委罷免案進入二階連署；反觀，由國民黨青年軍發動對12位民進黨立委罷免案，皆未達標仍在補件中，引發國民黨內焦慮不安，網壇更傳出選務機關有刁難罷免案收件。對此，中選會今日再度澄清、闢謠，呼籲各界勿再造謠。

中選會指出，網傳選務機關有刁難罷免案收件，則與法令規定、事實完全不符。迄今為止，同仁對於網傳特定罷免案收件並未有任何刁難外，亦於現場提供訂書機供其裝訂，因當天該案送選務機關後，選務人員發現其補提名冊有些部分僅用迴紋針別住，為避免其名冊因此有散落之虞，而可能會與「裝訂成冊」規定不符，所以同仁則請他們予以裝訂起來。

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至於，收件標準則屬一致，即應「裝訂成冊」規定，此為「選罷法第76條」明定，故網路謠言胡扯有長尾夾、迴紋針或訂書機等之爭係屬無稽之談，遑論選務機關亦有提供訂書機供其裝訂，且未有任何刁難之事。

另，有關「往生者連署」人數是由台北市政府戶政事務所將依法查對結果依法併入台北市選委會之查對後，再回報給中選會確認，而由中選會發函給領銜人請其補提。

中選會呼籲，請各界勿再造謠該案「往生者連署」人數較多是中選會查對結果，實則其他各該罷免案有關「往生者連署」人數查對由各地選委會暨各地政府（戶政事務所）依法為之，且各地專任、兼職之選務文官均依法辦理，查核標準也都一致。

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