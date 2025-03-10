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    重出江湖？王美花出席田中第一零售市場重建活動 下一步動向引揣測

    王美花（左）出席田中鎮第一零售市場拆除重建工程典禮。（記者顏宏駿攝）

    王美花（左）出席田中鎮第一零售市場拆除重建工程典禮。（記者顏宏駿攝）

    2025/03/10 14:22

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕田中鎮第一零售市場（又名火燒市仔）今天舉行拆除重建動土典禮，前經濟部長王美花以貴賓身份受邀出席，鄉親好奇卸任後的王美化為何趴趴走，現場還有人揣測「民進黨是不是派她當刺客，選縣長」。

    受邀上台的王美花金句連發，她說，在擔任經濟部長的時候，「從晶圓廠管到菜市場」，她是「彰化的子弟兵」、「二水的女兒」，對於田中鎮第一零售市場的拆除和重建特別關心。

    王美花表示，大家都以為經濟部是管高科技，其實不然，地方經濟的發展也是經濟部的業務。所以當年田中鎮長蕭淑芬帶著「第一零售市場計畫」來尋求經濟部協助時，她發現蕭淑芬講解的很詳細，對計畫內容非常用心。她因為從小在二水長大，對田中鎮的發展也多所了解，「這個市場位於田中的市中心」，重建攸關田中未來經濟發展，因此她極力促成，也交代下屬相關的補助規定，因此最後才能敲定9326萬元的補助。

    田中鎮第一零售市場拆除重建工程總經費為2億8000萬元，除經濟部補助9326萬元外，縣府補助1500萬元，公所自籌1億5500萬元，未來1、2樓規劃100個攤位，3樓作活動中心，4樓規劃36格停車位。今天工程展開後，預計後年（2017年）4月完工。

    王美花（右）出席田中鎮第一零售市場拆除重建工程典禮。（記者顏宏駿攝）

    王美花（右）出席田中鎮第一零售市場拆除重建工程典禮。（記者顏宏駿攝）

    王美花（右）出席田中鎮第一零售市場拆除重建動土典禮。（記者顏宏駿攝）

    王美花（右）出席田中鎮第一零售市場拆除重建動土典禮。（記者顏宏駿攝）

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