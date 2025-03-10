翁曉玲拒簽未持有中國身分證 立委：若沒有為何不敢簽？

中國國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/03/10 13:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕銓敘部日前發函全國各政府機關，要求公務員「具結」未領有中國身分證、居住證，曾任清大副教授的國民黨立委翁曉玲表態「拒簽」。知情官員表示，「教育人員任用法」明定，國立大學教師須對國家忠誠；立委痛批，這是作賊心虛的垂死掙扎，若沒有中國身分證，為何不敢簽？

政府清查軍公教人員有無持有中國身分證、定居證、居住證及護照，嘉義大學歷史系教授吳昆財近日開第一槍，痛批只看到一紙霸凌老師的公文，因此拒絕簽署，而曾在清華大學任教的翁曉玲也聲援拒簽。

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教育部日前已宣布，禁止國內各大專院校與中國統戰部直屬的廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院合作交流，亦不承認學歷，以及禁止國內大學與中國工信部直屬7間大學合作。針對政府清查範圍擴大至公設財團法人與公營事業，有國內媒體今天質疑陸委會已經淪為警總。

知情官員強調，「教育人員任用條例」第3條規定，「教育人員之任用，應注意其品德及對國家之忠誠」，要求國立大學教師具結有無中國身分證、居住證是對國家忠誠的要求。

民進黨立委林楚茵今日受訪表示，這是作賊心虛的垂死掙扎，反映出這些人對於國家認同非常有問題，套一句國民黨、民眾黨最喜歡講的「沒有錯幹嘛辭」，翁曉玲若沒有中國身分證，「為何不敢簽」？

「這個與警總無關！」」林楚茵指出，我國法律規定，軍公教人員不得有雙重國籍，相關法律不是最近才有的，法律規定早就訂在那裡，只是以前沒有清查，不代表不能查。

林楚茵舉例，就好比已經規定不能闖紅燈，不代表沒有警察在路邊執法就可以偷闖。現在有警察站在路口，又說以前為何不站在路口，現在才來抓所以是警總，本來就應該要守法。

林楚茵直指，國民黨過去反共，現在變成「挺共」，甚至國家認同都混淆不清，翁曉玲的做法是最錯誤示範。

她強調，國民黨主席已警告不分區立委要小心一點，現在面臨大罷免，不要去激怒民眾。民團訴求大多是要反共，要罷免與中國唱和的藍委，翁曉玲若做過頭，只是為大罷免添加柴火。

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