苗縣府3局處科長「大風吹」 鍾東錦上任科長職務調幅最大

苗栗縣政府人事處，最近進行3個處科長人事「大風吹」，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（記者張勳騰攝）

2025/03/10 12:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦上任後，希望各局處科長能歷練不同科業務，最近苗栗縣政府民政處、勞工及青年發展處及農業處三處的科長「大風吹」，調整科長職務，其中，民政處專員李賢正仕途順遂，從科員、專員陞任宗教禮俗科長，是這波科長人事調動，唯一升官者。

此外，教育處副處長呂岸霖，與支援文化觀光局的簡任秘書彭德俊職缺對調，但呂岸霖仍支援教育處；縣長室簡任秘書兼機要秘書林茂山，先佔某處長職缺後已升參議，林從簡任秘書升上參議才1年多時間，官運亨通，也讓苗縣府其他公務員羡慕不已。

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據了解，之前環保局等局處也有進行科長職務調整，而在這波「大風吹」的科長中，有科長在同一職務任職已久，有任職甚至達10年；鍾東錦上任後，認為這些科長都是未來陞任各局、處副處（局）長的人選，希望能有不同的職務歷練，這也是鍾東錦上任後，大幅度調整科長職務。

此波科長調動為民政處自治行政科長梁鍾廷調生命事業科長，生命事業科長竺學致改調宗教禮俗科專員，兵役科長黃詩淳調自治行科長科，兵役科長由宗教禮俗科長賴木山接任，宗教禮俗科專員李賢正陞任該科科長。

勞青處勞資關係科長李明芳調勞工服務科長，勞工服務科長楊文東調青年發展科長，青年發展科長謝淑珍調勞資關係科長。

農業處農漁會輔導科長蕭至惠調農務科長，農務科長許家興調休閒農業科，休閒農業科長丁美君調農漁會輔導科長，林務科長鄭忠財調畜產科長，畜產科長江俊杰調漁業科長，漁業科長林俊吉調自然生態保育科長，自然生態保育科長張葦調林務科長。

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