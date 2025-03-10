台灣藝人轉發「中國台灣省」白委林憶君嘆：為了錢輸誠中國

民眾黨立委林憶君。（資料照）

2025/03/10 13:01

〔記者林哲遠／台北報導〕中國外交部長王毅7日稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，中共官媒旋即帶起轉發「中國台灣省」貼文運動，有部分台灣藝人也於社群平台微博上轉發引發各界抨擊。民眾黨立委林憶君今日表示，看見台灣藝人為了「錢」往中國發展，紛紛表態「輸誠中國」，對於自我貶低中華民國主權、附和中國中共的做法感到遺憾，台灣不該等閒視之。

林憶君認為，這些台灣藝人的如此做法，或許是受到中國「政治壓力」所致、情有可原；但也或許單純只是為了自身利益，為了在中國市場求生存而為之。她質疑，台灣有這麼多行業、有這麼多台商在中國發展，卻唯獨只有演藝界特別需要向中國表忠才能生存？是否印證中國現在因為國內經濟困境，亟需台商經濟投資，加上中國也已不再是投資首選，因此，某程度中國企圖想要再從過去的「以經促統」方式已不可行。

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有鑑於目前國際串流影音平台蓬勃發展，林憶君分析，中共近年來積極透過流行文化產業推銷中國的文化入侵戰略手段，企圖對全世界、尤其是台灣實施「認知統戰」，手法多元，包括擴大兩岸藝術與影劇領域合作，降低政治敏感性，藉以潛移默化、意圖扭轉台灣人民的思想及對國家認同。

林憶君提及，前美國總統雷根，當年也是因為發現中共在美國演藝圈的紅色滲透太明顯，不但成功遏止美國的左傾危機，也間接讓美國國內政局不至於過分親共，這對於第二次世界大戰後的冷戰期的國際政局，發揮重要的影響。

「台灣的藝人赴中有好的發展給予深切的祝福，但仍希望他們還是要存有愛國之心！」林憶君呼籲，千萬不能低估自己的一言一行與長期的文化認知，可能對台灣國安問題造成不可預知的影響與危害；此外，面對中共對台灣文化統戰等入侵滲透，如何有效地讓台灣人民文化思想及藝術創作永續、願意根留台灣，這是身為執政者應該要好好重新思考因應的新戰略。

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