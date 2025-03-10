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    財委會還稅於民公聽會！綠委李坤城疑誤導民眾 學者不贊同

    會議主席賴士葆詢問，行政院的立場是不是反對普發現金？行政院副秘書長李國興表示，我們的立場是反對法制化的普發現金。（記者塗建榮攝）

    會議主席賴士葆詢問，行政院的立場是不是反對普發現金？行政院副秘書長李國興表示，我們的立場是反對法制化的普發現金。（記者塗建榮攝）

    2025/03/10 13:19

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院財政委員會今日召開「稅收超徵還稅於民」公聽會，民進黨立委李坤城指出，公聽會題目「稅收超徵還稅於民」，基本上有誤導民眾的嫌疑，事實上稅收並沒有超徵；學者也認為，若執意要還稅於民，則每發1元就必須舉借新債1元，這是一種債留子孫、跨代際掠奪。

    李坤城指出，公聽會題目「稅收超徵還稅於民」，基本上有誤導民眾的嫌疑，事實上稅收並沒有超徵，去年經濟表現不錯，致稅收超出預估，財政部有要檢討的地方，但絕對不是超徵，濫用超徵一詞容易引起誤會。

    李坤城表示，近年景氣好，稅收自然繳得多，政府各項稅收都是依法徵收，沒有跟人民違法超收的問題。113年度總預算稅課收入實徵數大於預算數3757億元，主要來自4項與景氣相關的稅收，包括營業稅、綜合所得稅、證券交易稅、營利事業所得稅。

    「歲計賸餘7月才知道，大灑幣無法救大罷免。」李坤城表示，需要今年7月審計審過以後，才知道有多少錢能運用，在野黨想要用普發現金，大灑幣來救大罷免，但是在時程上會來不及，這時候一直講大灑幣政策要來緩解大罷免，是沒有效果的。

    李坤城認為，稅收估測測不準，財政部需要檢討，與其普發現金，不如在所得稅法、特別扣除額部分進行調整，少子化高齡化社會，幼兒、長照等項目提升免稅額度，讓全民有感，會比煙火式的普發現金，對全民更有幫助。

    高雄科技大學科法所教授羅承宗表示，超徵與短徵都是在歲入面上一種預測失準的正常現象，不用大驚小怪。技術上，超徵與短徵的結果在財政端都可事先操作，只要對來年歲入極度樂觀高估，就容易操作出短徵現象，反之對歲入極度悲觀低估，就容易操作出超徵現象。

    政治大學財政系教授陳國樑也說，稅收超徵不等於財政餘裕，稅收超徵的本質是估計誤差，超徵與低估是一體的兩面。還稅於民的謬誤是，近11年來中央稅收連年超徵，同時中央政府未償債務餘額也持續上升，在超徵的稅收全數用於減少舉債或還債，但債務餘額仍然繼續上升的情況下，表示雖然稅收有超徵，但仍然不足以供政府支出所需，仍須舉債。若執意要還稅於民，則每發1元，就必須舉借新債1元，這是一種債留子孫、跨代際掠奪。

    陳國樑表示，普發現金在本質上是一種擴張性的財政政策，目的是為了刺激衰退中的景氣，非常重要的觀念是，並不是將稅收還給老百姓，而是編更多的預算、花更多的錢。他強調，政府稅收與景氣循環存在高度正向關聯，稅收超徵會發生在景氣繁榮期，稅收短徵則容易發生在景氣衰退期。超徵退稅、短徵補稅，有違「功能財政」的根本邏輯。

    對於會議主席賴士葆詢問，行政院的立場是不是反對普發現金？行政院副秘書長李國興表示，我們的立場是反對法制化的普發現金。以前配合經濟環境的需求，不管是消費券或現金都已發過，至於是否要普發現金1萬元，要視現在的經濟環境是否適合。

    賴士葆詢問，行政院的立場是反對自己提出的法制化修法，但是不排斥國民黨團提出的普發現金一萬元特別條例？李國興表示，因為財源不確定，特別條例的部分，也要視今年的經濟實際需求，是可以討論的。

    行政院副秘書長李國興。（記者塗建榮攝）

    行政院副秘書長李國興。（記者塗建榮攝）

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