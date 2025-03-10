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    柯文哲奔喪未上戒具 黃帝穎：獲得相當於卸任總統禮遇

    律師黃帝穎表示，司法至少四度禮遇柯文哲，而柯文哲本日奔喪未上戒具，獲得相當於前總統陳水扁的禮遇。（記者洪美秀攝）

    律師黃帝穎表示，司法至少四度禮遇柯文哲，而柯文哲本日奔喪未上戒具，獲得相當於前總統陳水扁的禮遇。（記者洪美秀攝）

    2025/03/10 13:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲今日（10日）離開台北看守所，參加父親柯承發的告別式，柯文哲僅參加家祭，並未參加公祭，家祭結束後便離開告別式現場，柯文哲妻子陳佩琪則是陪在柯文哲背後哭喊「政治干預司法，司法迫害人權」。律師黃帝穎對此表示，司法至少四度禮遇柯文哲，而柯文哲本日奔喪未上戒具，獲得相當於前總統陳水扁的禮遇。

    黃帝穎指出，柯文哲今戒護返家參加父親家祭，羈押法第23條是「法不外人情」的設計，所有在押被告如符合法定事由均可申請，但原則上戒護返家均上戒具。黃帝穎舉例，一般在押被告，依據羈押法第23條規定，申請戒護返家，執法人員均給予配戴戒具，現任議員也不例外，例如嘉義市議員戴寧戒護返家家祭，便有上手銬腳鐐；而陳水扁曾戒護返家，基於卸任總統禮遇，例外未配戴戒具，黃認為：「柯文哲已然超越現任民代，獲得相當卸任總統禮遇。」

    黃帝穎提到，司法至少已經四度禮遇柯文哲，包括戒護返家未上戒具，柯文哲是唯一討論治喪獲解除禁見的在押被告，同時也是唯一拒絕提訊獲北檢禮遇的在押被告，在檢廉調查期間，柯文哲也獲得檢廉空等卻不破門的禮遇。

    黃帝穎解釋，高院裁定柯文哲等被告有7大串證滅證事實，北院及檢方仍同意柯文哲解除禁見，等於冒著被告串證的法律風險及一般在押被告感受「不平等」的壓力，解禁禮遇柯文哲；再者一般在押被告，不可能拒絕檢方提訊，唯獨柯文哲曾拒絕提訊，獲檢方禮遇同意。另外，檢察官持法院裁准的搜索票執行搜索，遇到抗拒即破門執行、不會空等，才能降低被告串證滅證的風險，但檢廉執行柯文哲住處搜索，主任檢察官及廉政署副署長在外空等1小時未破門，顯然非常禮遇柯文哲。

    黃帝穎強調，司法至少已經四度禮遇柯文哲，民眾黨攻擊司法是得了便宜還賣乖。

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