總統府原擬派人出席柯爸告別式 陳智菡證實：柯家人已婉拒

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天上午在新竹市立殯儀館舉行。（記者洪美秀攝）

2025/03/10 12:51

首次上稿 12:30

更新時間 12:51（新增陳智菡說法）

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今天（10日）在新竹市立殯儀館景行廳舉行告別式；外傳總統府原打算派人致哀，被柯家人婉拒；民眾黨副秘書長許甫受訪時稱此傳聞未經柯家人證實。不過，立法院民眾黨團主任陳智菡稍後證實，柯家人確實婉拒總統府派員致哀。

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今天柯承發告別式，藍綠白各政黨許多「大咖」人物都到場致哀、送行，包括前總統陳水扁、馬英九等政要也出席，外傳總統府有意派代表致哀，卻遭柯家人以「希望總統府以國家大事為重」，婉拒總統府派人前來；對此傳聞，民眾黨副秘書長許甫表示，此傳聞未經柯家人證實，因柯家人都在家祭告別式會場，不知為何會有此傳聞。

但告別式場部分民進黨人士也提到，確實聽說總統府事前打算派代表致哀，但被柯家人挽拒，至於是誰婉拒或誰傳出此情況則不得而知。

許甫今天上午受訪時提到，柯家人今天都忙於家祭與公祭等事宜，還沒機會與柯家人談及此事，也不知為何有此傳聞，並說此傳聞並未經柯家人證實。

不過，陳智菡今天整天都在告別式家祭、公祭會場內，她受訪時證實柯家人確實已婉拒總統府派員前來致哀。

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天上午在新竹市立殯儀館舉行。（記者洪美秀攝）

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