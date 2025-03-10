總預算刪減對台中影響多大？綠營痛批中市府報告僅5頁

民進黨議員批「中央總預算被刪減後市府各局處受影響情形」的報告僅草草寫了5頁，內容空洞。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/10 12:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會明天將召開第4屆第5次臨時會，市府將針對5項重大議題進行專案報告，民進黨市議員陳俞融指出，其中「中央總預算被刪減後市府各局處受影響情形」的報告僅草草寫了5頁，相較於其他專案報告動輒20至30頁，市府這種消極被動、敷衍了事的態度，令人憤怒；民進黨市議員陳淑華則批內容空洞；對此市府無回應。

陳俞融表示，根據市府114年度總預算，台中市針對中央計畫型補助款及一般性補助款共編列530.31億元，其中計畫型補助款高達389.78億元。然而，由於立法院藍白聯手刪減中央總預算，行政院對地方補助凍結50%，代表台中市約195億元的補助恐無法到位，包括藍線、綠線延伸捷運建設受阻、道路改善計畫停滯、租屋補貼受影響、行人安全經費縮減等，對台中民生建設影響層面極為廣泛。

請繼續往下閱讀...

陳俞融批評，但是市府竟然只用5頁的專案報告帶過，甚至在報告中以一句「相信中央會合理安排」來敷衍市民，完全無具體應對計畫，這樣的態度根本是不負責任。

陳俞融強調，盧秀燕甚至還在會見民眾黨主席黃國昌的場合，刻意把問題推給中央，說台中「拿不到補助」，刻意甩鍋，預算砍的是國民黨立委，盧去找國民黨台中6席地方立委討公道，反而只會怪中央？如此政治操作，她真的看不下去。

陳俞融質疑，中央如今補助可能縮水195億，嚴重影響台中市政發展，盧秀燕到底要怎麼解決？還是要繼續裝作沒事發生？市府應立即向議會與市民提出完整對應方案。

陳淑華指出，盧秀燕市府對台中市議會專案報告的態度越來越敷衍，此次的專案報告內容空洞，對影響重大的中央預算台中市以一句「尚待評估」隨便應付，建設受延宕、福利受影響。

陳淑華說，反觀訪日報告，市府寫了一大堆盧秀燕成果豐碩，擺明都是盧秀燕的大外宣，對盧好的拚命宣傳、對盧有傷的隱蓋不講，也為日後盧秀燕訪外行程及卸職市長後鋪排。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法