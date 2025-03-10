台積電加碼投資美國 盧秀燕：卓揆告知不影響台中設廠

台中市長盧秀燕今天說，得知台積電要加碼投資美國千億美元，她特地問行政院長卓榮泰，確認台積電在台中設廠計畫不受影響。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/10 12:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台積電日前宣布加碼投資美國千億美元設廠；台中市長盧秀燕說，台積電申請中科二期興建4座廠計畫已通過，她擔心計畫是否生變，詢問行政院長卓榮泰，卓揆正面回應強調「不會受到影響」，「令人感到安慰放心，希望能早日開工」。

盧秀燕說，她十分關切台積電投資美國的消息，因為台中也是台積電研發生產的重鎮，目前在中科已有一期3座廠運作多年，是研發生產晶片、晶圓重要場域，這兩年因台積電訂單滿滿，又申請在中科設4座廠，據她所知，均是「先進製程」、「2奈米以下」。

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盧秀燕說，台中市早就已批准台積電中科二期建廠計畫，中央的經濟部也已批准，她本來擔心台積電若在美加碼投資千億美元，台中二期4廠的興建計畫「會不會受影響、會不會生變」。

盧秀燕說，上週她赴行政院參加院會，卓揆已很正面回應說，「不會受到影響」，中科二期台積電4座廠的計畫會興建，聽到這樣的消息感到安慰讓人放心，希望早日開工。

此外，她另提及經濟部3月下旬預計提出電價調漲3方案，這兩天她也聽到民眾在討論這個議題且有點擔心，因為物價在家庭支出佔有非常重要的比例，過去的經驗若電費調漲會推升物價上漲，現在民眾生活很辛苦，如果電價、物價雙漲，可能讓民眾生活雪上加霜，也因此希望中央及台電能夠慎思。

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