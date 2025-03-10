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    柯文哲父親告別式 陳水扁、馬英九同場弔唁

    民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發今天告別式，藍綠大咖人物都到場送柯爸最後一程，其中民進黨籍前總統陳水扁也到場致哀，但未受訪。（記者洪美秀攝）

    民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發今天告別式，藍綠大咖人物都到場送柯爸最後一程，其中民進黨籍前總統陳水扁也到場致哀，但未受訪。（記者洪美秀攝）

    2025/03/10 12:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，包括藍綠各界政治人物都到場送柯爸最後一程，其中前總統陳水扁及馬英九都有到場參與公祭，陳水扁是綠營代表的大咖人物，雖未受訪，但陳水扁送的花藍上寫著：「由衷感念，柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至」，深切表達對柯爸的感念。

    柯文哲今天在公祭場合時面向大家表示，「各位親友，非常謝謝大家今天來送我爸爸最後一程，各位在我最困難的時候來幫忙，謝謝大家，請大家放心，不管遇到什麼困難，我還是會克服，如果有機會，我會再跟大家一一說謝謝。」

    包括前總統陳水扁、馬英九與立法院長韓國瑜等人都參與公祭，第一個公祭代表是陳水扁、接著是馬英九，2人在公祭後都未對外發言隨即離去。

    陳水扁除了親自到場弔唁也送花籃，上頭寫著「由衷感念，柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至！敬請柯爸爸在天之靈安息！陳水扁叩謝。」短短幾句話透露對柯爸的感念。

    民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發今天告別式，藍綠大咖人物都到場送柯爸最後一程，其中國民黨籍前總統馬英九也到場致哀參加公祭，但未受訪。（記者洪美秀攝）

    民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發今天告別式，藍綠大咖人物都到場送柯爸最後一程，其中國民黨籍前總統馬英九也到場致哀參加公祭，但未受訪。（記者洪美秀攝）

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