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    首頁　>　政治

    柯承發告別式藍綠大咖到場 傅崐萁：肯定柯爸培養柯文哲

    國民黨立院總召傅崐萁肯定柯爸培養柯文哲，對台灣民主發展有貢獻。（記者洪美秀攝）

    國民黨立院總召傅崐萁肯定柯爸培養柯文哲，對台灣民主發展有貢獻。（記者洪美秀攝）

    2025/03/10 11:47

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發過世，家屬今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行告別式，會場藍綠大咖人物都陸續到場送行，場面莊嚴盛大，包括前總統陳水扁及馬英九，立法院長韓國瑜和國民黨立院總召傅崐萁等藍委也都出席，傅崐萁受訪提到，今天是以不捨心情送柯爸最後一程，柯爸一生對台灣民主有非常大的貢獻，培養出柯文哲主席，也把民主思維帶進台灣的政治發展。

    傅崐萁提到，柯文哲受到司法相關的訴訟程序，但到目前起訴書中，柯文哲是不是有明確觸犯法令，還看不出有什麼實質證據，但司法是「皇后最後的貞操」，希望司法能夠把證據拿出來，而柯文哲的司法案件，很受關心，到底柯實際涉案情況，有沒有觸犯法律，如果有，當然希望司法不要輕饒，如果沒有也希望還柯文哲清白。且訴訟沒有定讞前，都應對人權有所保障，只要三審定讞前，都是無罪推論的。

    他也說，今天是立法院開議期開始，過去跟柯文哲有交情的委員，大概20多人都會來參加告別式，黨團藍委也都會到場表達哀悼之意，他也希望柯家人身體要保重，包括柯文哲及柯媽都要把身體養好，靜待撥雲見日，相信柯文哲一定會奮戰到底，而他也會給其支持與溫暖。

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