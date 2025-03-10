柯文哲奔喪離開 陳佩琪哭喊「政治干預司法，司法迫害人權」

柯文哲送父親柯承發最後一程，大約在告別式會場待了一個半小時才離開。（記者洪美秀攝）

2025/03/10 11:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達會場，也在家祭會場時，念祭文悼念父親，柯文哲最後向現場參與人員致意，感謝在他最困難時各界的幫忙，並稱以後有機會再跟大家致謝，柯文哲在告別式待了1個半小時後離開，而陳佩琪也陪在柯文哲後面淚崩大喊「政治干預司法，司法迫害人權」。

柯文哲今天在現場念祭文，悼念父親的貢獻，他在家祭時哽咽致詞表示，「父親一直在等我，卻沒辦法隨侍在側，在獄中聽到父親過世消息，是我一生的遺憾」。

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在家祭的最後，柯文哲離去前，對著在場弔唁的親友，以及前總統陳水扁、馬英九等眾多政壇人士表示，「非常謝謝大家來送我爸爸最後一程，因為在最困難的時候，請大家放心......如果有機會，再跟大家一一說謝謝」。在場有支持者喊「阿北加油」，柯離去對在場人士鞠躬致謝說「好，謝謝大家」。

柯文哲致詞完後，柯美蘭在一旁落淚，柯文哲離開時，陳佩琪也跟在柯文哲後面，並淚崩大喊「政治干預司法，司法迫害人權」，現場有支持者狂喊「柯文哲加油！」「都是司法迫害」，一度追著車喊「阿伯加油」。

柯文哲今天送父親柯承發最後一程，媳婦陳佩琪哭喊政治干預司法，司法迫害人權。（記者洪美秀攝）

柯文哲今天送父親柯承發最後一程，媳婦陳佩琪哭喊政治干預司法，司法迫害人權。（記者洪美秀攝）

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