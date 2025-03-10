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    千億撥補卡關電價喊漲？國民黨：盲目撥補台電不如還錢於民普發2萬

    國民黨10日召開「郭智輝扮演電價情勒大師，電價漲的真相就是賴清德無能」記者會，國民黨發言人楊智伃（右起）、台北市議員柳采葳、新北市議員黃心華出席，批評民進黨能源政策錯誤。（記者羅沛德攝）

    國民黨10日召開「郭智輝扮演電價情勒大師，電價漲的真相就是賴清德無能」記者會，國民黨發言人楊智伃（右起）、台北市議員柳采葳、新北市議員黃心華出席，批評民進黨能源政策錯誤。（記者羅沛德攝）

    2025/03/10 11:31

    〔記者林欣漢／台北報導〕台電爭取1000億元預算撥補希望渺茫，電價審議會本月底召開，決議4月電價。國民黨今日召開記者會，質疑為何要用人民納稅錢補貼台電高價收購綠電的空缺，憑什麼人民的納稅錢要用飲鴆止渴的方式不斷讓「綠友友」賺飽錢包，國民黨並強調，若民進黨政府不修正錯誤能源政策，與其盲目撥補台電，不如還錢於民，普發2萬，讓人民用這筆錢去繳電費。

    國民黨發言人楊智伃表示，台電開始透過各種方式鋪排漲電價的劇本，怪藍白刪預算，藍白的確扣掉給台電1000億元的撥補，但台電這幾年以來電價不減反增，給多少錢都還是會漲電價，根本是民進黨能源政策的錯誤。

    楊智伃指出，國際間已經開始重新考慮核電，要重視核能以降低電價。美國能源部發布報告，將核能列為實現2030年前溫室氣體排放減半，以及2050年前淨零排放目標的關鍵手段；法國將核電視為2050年實現碳中和的核心目標，規劃新建6座核電廠，須增加14座以上的核反應爐；日本政府內閣會議修訂「能源基本計畫」，將最大限度使用核能發電與再生能源，2040年核電佔比「2成」；德國總理梅爾茨也表態「德國目前離不開核能選項」，不再堅持反核立場；瑞典將在2045年前新建10座常規核反應爐，並取消國內最多只能有10座反應爐的限制。

    楊智伃說，上述國家急轉彎，但這轉彎是為了國家的發展，是為了全球要淨零碳排，要達到非碳家園的發展，國民黨提出非碳家園的主張，獲得超過50％民眾支持；推動核電廠延役也獲得民調超過70%的支持，民進黨持續護著非核家園，是為了自己的政治利益，還是為了所有綠友友的利益，請民進黨重新好好思考，應該為了全台灣人民的利益進行調整。

    「錯誤能源政策趕跑國際投資，台灣AI前景將變成BI（悲哀）。」新北市議員黃心華表示，2024年光台積電一間公司就用掉了台灣8%的電力，估計到了2030年台積電會用掉台灣12%的電力，若沒有辦法提供足夠、穩定、廉價的發電方式，不只台灣民生用電會受到衝擊，很多國際投資也會望之卻步。

    台北市議員柳采葳表示，台電的財務黑洞早就已經不是新聞，但不能及時扭轉錯誤的能源政策，甚至還要政治操作，要在覆議案之前放話要漲電價，完全就是政治操作，還要將責任丟給在野黨。

    柳采葳強調，國民黨主席朱立倫直接說，若台電要撥補2000億，不如每戶發2萬元，此項主張在網路上是一片叫好，電費專用補助乾脆直接發錢給人民，為什麼人民要幫民進黨錯誤能源政策買單？柳采葳要求總統賴清德應正面回應核能需求。

    國民黨10日召開「郭智輝扮演電價情勒大師，電價漲的真相就是賴清德無能」記者會，國民黨發言人楊智伃（右）、台北市議員柳采葳、新北市議員黃心華出席，批評民進黨能源政策錯誤。 （記者羅沛德攝）

    國民黨10日召開「郭智輝扮演電價情勒大師，電價漲的真相就是賴清德無能」記者會，國民黨發言人楊智伃（右）、台北市議員柳采葳、新北市議員黃心華出席，批評民進黨能源政策錯誤。 （記者羅沛德攝）

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