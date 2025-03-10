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    賴士葆女兒PO出疑美論 網友狠嗆：先叫你爸別刪國防預算

    國民黨立委賴士葆的女兒，在臉書談及台積電赴美投資一事，被網友痛批「先叫你爸別刪國防預算」。（資料照）

    國民黨立委賴士葆的女兒，在臉書談及台積電赴美投資一事，被網友痛批「先叫你爸別刪國防預算」。（資料照）

    2025/03/10 11:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委賴士葆的女兒，近日在臉書談及台積電赴美投資一事，認為台灣基本上沒有得到任何好處，而且美國總統川普也未承諾保護台灣，網友見狀紛紛留言痛批「先叫你爸別刪國防預算」。

    賴士葆女兒以「Dr. Phoebe 愛旅行/Dr. Phoebe's Traveling Blog」臉書帳號發文，直指以美國觀點來說，當然會覺得台積電是台灣進貢的好禮物，不用再擔心台海問題或地震颱風對晶片的影響，還能順便把技術帶到美國。

    賴士葆女兒表示，若從台灣觀點出發，很難看到台灣在這之中能得到任何好處，「美國不在乎台積電是不是台灣護國神山，而是想把台灣辛苦的心血搶過來分一杯羹」，賴士葆女兒說，美國此舉無疑是以兩岸關係做要脅，除了軍購之外還要拿台積電。

    賴士葆女兒指出，川普從頭到尾都沒答應會保護台灣或維護台灣利益，拿俄烏戰爭來說，川普上任後只和俄國談判，所有和平協議都沒讓烏克蘭參加，連烏克蘭要去白宮簽礦產協議，最後也被罵到不歡而散，她認為烏國就是台灣最好的借鏡。

    賴士葆女兒發文後，隨即湧進大量網友留言痛罵，有人直指她住在美國、有美國籍卻還發表疑美論，可能是出現了精神錯亂；還有人建議賴士葆女兒若真的關心台灣的話，「先叫妳爸不要刪國防預算怎麼樣」。

    有網友批評，賴士葆在立法院「把台灣送中國，全家移民美國然後嘴美國」，讓人不禁感嘆做人真的要有點基本的道德良知；另名網友則痛批賴士葆女兒遠在美國過著安全的生活，台灣人卻得擔心「妳爸刪預算可能會被中共打」，怎麼還好意思寫出這些內容。

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